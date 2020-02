Fasma Sanremo 2020 – Per sentirmi vivo

Il giovane artista in gara a Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte con il brano Per sentirmi vivo, semifinalista, arriva in sala stampa Lucio Dalla per la conferenza stampa e si appresta a rispondere alle domande.

Ieri sera hai fatto la performance con gli occhi chiusi. Perchè?

Non penso di essermi perso il momento, quando vado sul palco voglio portare quello che sono, per presentare la mia musica.

Perchè questo nome, Fasma, abbreviazione di fantasma?

Mi piace l’idea di dare la possibilità di poter comunicare senza essere nel posto, come fa un fantasma non fisicamente.

Chi vorresti accanto a te in finale?

Non ci voglio pensare, prima mi godo la semifinale.

Parlaci dei tuoi progetti futuri e a cosa ti ispiri?

Non mi sento un artista, per i progetti futuri uscirà un album Io sono Fasma. parlerà la musica, della mia musica, quello che sono.

La debolezza del chiudersi dentro se stessi diventa la forza più grande.

Come ti sei sentito ieri, come hai vissuto la sfida con Martinelli e Lula?

A me non piace vederla come una competizione, me la sto vivendo da dentro. E’ bello vedere un rapporto che cresce con gli altri cantanti, sono felice di continuare la gara.

La tua vita personale è cambiata?

Chi si fa cambiare da degli oggetti è una persona senza coraggio, i miei amici sono stati fondamentali e lo saranno sempre.

La cosa più antipatica di questa Sanremo?

La competizione, il dover eliminare. Questa musica ci porta a essere in competizione con noi stessi e non con gli altri.

Coi giovani in gara hai creato un bel rapporto, con chi ti sei sentito dei tuoi colleghi?

Odio il telefono preferisco quando si dicono le cose in faccia.