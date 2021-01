Continua Far finta di essere sani, il format della Fondazione Gaber ideato da Lorenzo Luporini che, questa settimana, ha ospitato Cimini uno degli artisti di riferimento della panorama indie italiano.

Il video del nuovo episodio è disponibile da ieri sui canali della Fondazione Gaber e potete visualizzarlo a seguire.

Ospite del terzo appuntamento è Cimini, cantautore calabrese ma bolognese d’adozione che, da qualche anno a questa parte, è uno degli artisti di riferimento del panorama indipendente italiano. Per l’occasione Cimini ha scelto come punto di partenza per riflettere sull’attualità il brano Non arrossire scritto con Mogol, Davide Pennati e Maria Monti.

Ecco come commenta la scelta Cimini…

“Penso di aver ascoltato il brano per caso, quando ho scoperto Gaber. E’ una canzone dolcissima, bella, in cui si parla dell’amore in maniera pura. E’ un tramonto in città in una Milano quasi da bere. A casa mia ci sono sempre stati libri con accordi e una chitarra non utilizzata per anni Quando ho scoperto Gaber mi si è aperto un mondo perché oltre agli accordi e alla musica ci sono le parole e in questo caso mi sono appassionato alle parole: Gaber è stato un maestro silente per me.”

Gli appuntamenti con Far finta di essere sani procedono a cadenza settimanale.