Nona puntata di Far Finta di Essere Sani, il nuovo format della Fondazione Gaber. Una settimana dopo Saturnino è la volta di Margherita Vicario che, accompagnata da Lorenzo Luporini, parlerà del Signor G e ne approfondirà un brano del suo immenso repertorio.

Margherita Vicario è un’attrice e cantautrice dallo straordinario talento, tra le più amate e seguite della scena attuale.

Dopo un 2019 e un 2020 ricco di soddisfazioni, ha iniziato il 2021 con la pubblicazione del brano Orango Tango, assaggio dell’album Bingo che pubblicherà in primavera.

L’eclettica artista ha scelto come punto di partenza per riflettere sull’attualità, il brano Lo shampoo (G. Gaber, S. Luporini). Il brano fu pubblicato per la prima volta nel 1972 all’interno dell’album Dialogo tra un impegnato e un non so, registrato al Politeama Genovese di Genova nei giorni 6,7 e 8 novembre 1972.

Il pezzo fu poi ripubblicato nel 1973 in un 45 edito da Carosello. Il lato B del progetto era La Libertà, altro pezzo leggendario.

FAR FINTA DI ESSERE SANI – MARGHERITA VICARIO

Così Margherita Vicario spiega la scelta del brano.

“Ho scelto questo brano perché parla di una cosa molto piccola, una sensazione di benessere, che dentro però racchiude la metafora del lavorare su se stessi, di cambiare i propri pensieri, di migliorarsi. È una canzone che mi piace da morire perché è molto teatrale, onomatopeica, molto recitata. A un mio fan direi che non può non conoscere tutta la poesia e il lavoro di Gaber e Luporini, perché sono riusciti a raccontare tutto il bello degli essere umani e, quando hanno cantato del brutto, lo hanno sempre fatto con tenerezza.”

Foto di Mattia Guolo