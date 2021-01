Far Finta Di Essere Sani: il format della Fondazione Gaber ospita N.A.I.P.

Prosegue Far Finta Di Essere Sani, il nuovo format di Fondazione Gaber che, dopo aver ospitato i Pinguini Tattici Nucleari, continua con N.A.I.P.

Il format digitale, curato dal nipote del Signor G Lorenzo Luporini, è un incontro virtuale con alcuni artisti, attori e protagonisti della scena contemporanea, per una riflessione su uno dei brani dell’immenso repertorio di Gaber.

Protagonista del secondo appuntamento sarà Michelangelo Mercuri, meglio conosciuto come N.A.I.P., polistrumentista dalla creatività straordinaria e rivelazione dell’ultima edizione di X-Factor.

Per l’occasione N.A.I.P. ha scelto come punto di partenza per riflettere sull’attualità, il brano I Borghesi.

FAR FINTA DI ESSERE SANI – N.A.I.P.

“Ho scelto questo brano perchè lo trovo più che mai attuale. Si parla dell’imborghesimento e delle classi sociali, molto definite negli anni ’60 e ’70 ma che, a mio parere, sono riemerse nuovamente durante la pandemia che stiamo attraversando. Ascoltando il brano mi sono inoltre reso conto di alcune somiglianze linguistiche col racconto che faccio io nelle mie canzoni. Ascoltare Gaber per i giovani di oggi può voler dire trovare un secondo padre. Sono tanti i padri che uno coltiva nel corso della propria vita e che diventano maestri appunto, persone che ti fanno capire meglio delle cose.”

Così racconta N.A.I.P.

Il programma, prodotto dalla Fondazione Gaber, è realizzato con la collaborazione del Presidente Paolo Dal Bon. La regia e il montaggio sono di Bianca Pizzimenti.

Tutti gli incontri saranno proposti insieme a dei filmati editi e inediti di Gaber di proprietà della Fondazione. Presenti anche contributi filmati delle precedenti attività della Fondazione. Le dichiarazioni dello stesso Gaber che faranno da spunto e contrappunto della chiacchierata per le riflessioni di Lorenzo e del suo ospite.