In questi giorni gli italiani si sono organizzati attraverso i social per fare rumore, emettere suoni, cantare… la sera dai balconi per sentirsi e far sentire meno soli in questo duro momento di quarantena. E tra le canzoni scelte per questi momenti intensi c’è Fai Rumore di Diodato, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Lo ha scoperto a sorpresa anche lo stesso Diodato che ha postato sui social alcuni dei video manifestando stupore e commozione…

“Non so se esistano parole per descrivere l’emozione che questi video mi stanno dando. Quando ho presentato questo brano ho più volte detto che era un invito a rompere il silenzio, a fare rumore, a far arrivare la propria umanità.

Mai avrei pensato a tutto questo. La situazione a cui siamo costretti ci sta rimettendo in connessione con le cose davvero importanti e, paradossalmente, tra noi. Facciamo tesoro di tutto questo. Che in tanti abbiano scelto di manifestare la propria voglia di vivere, di comunicare, di rompere il silenzio con questa canzone, mi riempie di emozioni forti, mi fa piangere, cantare, come un pazzo, da questa piccola casa in cui sono rinchiuso, insieme a voi. Restiamo a casa, aiutiamo medici, infermieri e tutti gli eroi che stanno combattendo in prima linea. Ce la faremo, torneremo più forti di prima, più uniti, più consapevoli e non vorremo più farne a meno del nostro bellissimo rumore.”

Diodato fai rumore video

Foto di Giuseppe Gradella