Fabrizio Moro: il nuovo singolo è “Voglio stare con te”

Voglio stare con te è il nuovo singolo inedito di Fabrizio Moro, in rotazione radiofonica dal 16 febbraio 2021. Il brano, estratto dalla raccolta Canzoni d’amore nascoste, è accompagnato da un videoclip ufficiale disponibile su YouTube.

Voglio stare con te è il secondo brano tratto dall’album del cantautore, uscito il 20 novembre 2020 (La Fattoria del Moro/Believe Digital). La raccolta è composta da 2 brani inediti e 9 canzoni d’amore ricantate, risuonate e con nuovi arrangiamenti. Fabrizio Moro ha scelto di presentare questo inedito, che descrive un amore adulto.

“Voglio stare con te è una storia d’amore della maturità. Non c’è tormento interiore o disagio di coppia, non c’è la paura di esprimere l’amore”, commenta l’artista. “Io mi sono sempre un po’ protetto nelle mie storie, sempre con la paura di essere fregato, deluso o scoperto. Quando invece diventi più adulto e all’interno della coppia metabolizzi i tuoi limiti non hai più paura, puoi cominciare a dire ti amo e ti voglio bene“.

Voglio stare con te, il video

In concomitanza con l’entrata in rotazione radiofonica, è stato pubblicato su YouTube il videoclip ufficiale della canzone. La clip, diretta dal regista Fabrizio Cestari, narra una storia d’amore che lega due persone sin da bambini attraverso gli anni. Special guest del videoclip è la ballerina internazionale Klaudia Pepa, già nota in Italia per le sue partecipazioni al programma Amici e a #CR4 – La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti.

Fabrizio Moro – Voglio stare con te – Video

Fabrizio Moro, non solo musica…

Oltre (e accanto) alla musica, Fabrizio Moro si sta dedicando anche ad un’altra forma d’arte, come avevamo anticipato qualche giorno fa (ne abbiamo parlato qui). Attualmente, l’artista è impegnato come regista nella sceneggiatura del film Ghiaccio, insieme al regista Alessio De Leonardis. La trama è incentrata sulla vita di un pugile, a Roma, in un quartiere immaginario. Nel cast di Ghiaccio ci sono gli attori Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni. Il film uscirà prossimamente nelle sale cinematografiche.