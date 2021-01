Fabrizio Moro: il 18 gennaio... via alle riprese del film “Ghiaccio”

Il 18 gennaio è un giorno dell’inizio delle riprese del primo film di Fabrizio Moro Ghiaccio. La pellicola, scritta con Alessio De Leonardis, rappresenta l’esordio del cantautore romano dietro la macchina da presa (Qui il nostro articolo).

L’annuncio del via alle riprese arriva direttamente dalle pagine social di Fabrizio Moro.

“Domani, io e Alessio De Leonardis inizieremo a girare ‘Ghiaccio’.

Sono mesi che ci prepariamo. Mesi a rileggere e a rivedere la sceneggiatura in ogni centimetro, mesi di telefonate e parole per convincere e coinvolgere tutte le persone di cui avevamo bisogno per dar vita a questo progetto, tutti quelli che ora sono intorno a noi e che oggi ringrazio dal profondo del mio cuore, per aver scommesso su questa storia. Sono mesi di lavoro… mesi… eppure, solo stamattina ho realizzato che domani inizieremo veramente a girarlo questo film e allora mi è presa un po’ di paura.

Credo sia sano avere paura in un momento così, perché come dice un personaggio del nostro film.

‘Chi non c’ha paura, non sta coi piedi per terra, la paura t’aiuta a ragionà.. e se poi perdi è uguale.. perché vordì che c’hai provato’

‘provarci è stata sempre la mia filosofia di vita e domani inizieremo a dar vita al pugile che sognavo da bambino. Stamattina ho trovato questo biglietto scritto da mia figlia.’

Buon film a tutti ragazzi…

Fab”