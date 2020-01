Fabrizio De André e Pfm: Il Concerto Ritrovato a febbraio al cinema

Ciò che fino a qualche tempo fa sembrava un sogno è ora realtà. Nei mesi scorsi è stata confermata la notizia del ritrovamento dello storico concerto che Fabrizio De André e Pfm tennero a Genova nel gennaio del 1979 (Qui il nostro articolo).

Ora è stato annunciato che lo storico live sarà trasmesso in esclusiva nelle sale cinematografiche per soli tre giorni, in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita di Fabrizio De André.

Sono ora aperte le prevendite dell’evento cinematografico dedicato allo storico concerto, che sarà proiettato solamente il 17, 18 e 19 febbraio.

Sarà l’occasione per celebrare uno dei concerti più belli e musicalmente complessi e contaminati mai svolto nel nostro paese, ma anche ricordare il grande cantautore genovese.

Faber nacque nella Città della Lanterna il 18 febbraio 1940 e morì l’11 gennaio 1999. Quest’anno avrebbe compiuto 80 anni e l’evento cinematografico è sicuramente il modo migliore per ricordarlo e celebrarlo.

FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO

Lo storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la Pfm è stato custodito per 40 anni dal regista Piero Frattari, che partecipò alle riprese.

Ora il video originale è stato arricchito da altro materiale inedito. Da qui è nato il docufilm realizzato da Walter Veltroni, che ha posto il suo punto di vista su una delle pagine più importanti della storia della musica italiana.

Il docufilm è stato prodotto da Sony Music, mentre la distribuzione al cinema è curata da Nexo Digital (sul sito si può trovare l’elenco delle sale in cui è prevista la proiezione).

La Pfm salirà sul palco del Festival di Sanremo giovedì 6 febbraio nella serata dedicata alle cover.

Per l’occasione accompagnerà Anastasio, uno dei favoriti alla vittoria finale, in una personale rivisitazione del brano di Renato Zero Spalle al Muro. E’ probabile che si parlerà anche di questo importante appuntamento per gli amanti della musica italiana.

Foto di Franco Oberto