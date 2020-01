Fabri Fibra si può considerare come il precursore dell’ondata rap che ha invaso le classifiche e le radio a partire dalla seconda metà degli anni 2000.

Ora l’artista, dopo una carriera passata con la major Universal, ha firmato un contratto discografico con Sony Music Italy.

La carriera di Fabri Fibra ha preso il via quasi 20 anni fa, ma il momento più importante della sua carriera e che lo porta alla ribalta nazionale è relativo al 2006.

Si fa, infatti, risalire all’uscita dell’album Tradimento e al relativo piazzamento al primo posto della classifica degli album più venduti l’inizio di un periodo d’oro per il rap e l’hip hop italiano che continua ancora adesso.

Di questo periodo e dell’ascesa del rap ha parlato anche Paola Zukar nel libro Rap – Una Storia Italiana, uscito nel 2017 (Qui la nostra intervista di presentazione del progetto).

“Da oggi faccio parte della famiglia di Sony Music Italy.”

Questo il messaggio postato dai Social dall’artista.

FABRI FIBRA E SONY MUSIC

Fabri Fibra ha vissuto una carriera ricca di momenti positivi, ma anche con qualche stop.

L’ultimo album di inediti di Fabri Fibra risale al 2017 ed è Fenomeno, premiato con due dischi di platino. Sono stati estratti i singoli Fenomeno, Pamplona (feat. Thegiornalisti) che ha conquistato il Wind Summer Festival 2017 e Stavo Pensando a Te, di cui è stata pubblicata una versione in duetto con Tiziano Ferro.

Il 25 ottobre 2019 è stata pubblicata la raccolta Il tempo vola 2002-2020. Una particolare celebrazione dell’attività discografica del rapper che però non ha avuto il successo sperato. Il disco è stato anticipato dal singolo Come Mai feat. Franco126, scritto in collaborazione con Calcutta.

Nel 2018 e 2019 sono stati numerosi i brani a cui Fabri Fibra ha partecipato. Tra i più importanti il singolo Calipso di Charlie Charles insieme a Mahmood, Dardust e Sfera Ebbasta. Nel 2020 è stata annunciata la collaborazione con Elodie nel brano prodotto da Neffa Mal di Testa, inserito nell’album This Is Elodie in uscita in digitale il 31 gennaio e in formato fisico il 7 febbraio.

A questo punto c’è molta curiosità di conoscere i progetti a breve che coinvolgeranno l’artista e la sua nuova etichetta.