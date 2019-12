Ex-Otago: fuori “Scusa” il nuovo singolo malinconico, ma tenace...

Ex-Otago Scusa.

Il 2019 è stato un anno che gli Ex-Otago non potranno dimenticare facilmente.

La partecipazione al Festival di Sanremo ha dato loro una ventata di popolarità mainstream diversa e il duetto nella serata del venerdì con Jack Savoretti ha dato quel tocco di internazionalità a un progetto artistico originale e da sempre ricco di influenze.

Ora è il momento dell’uscita del nuovo singolo inedito Scusa, fuori dal 6 dicembre scorso.

Scusa è stato prodotto da Fabio Gargiulo e si può definire come un brano da ascoltare a tutto volume nelle fredde giornate d’inverno.

Un pezzo malinconico, ma tenace, che descrive alla perfezione lo stile della band genovese.

Un brano che può essere usato come sottofondo di un viaggio in macchina, nel momento il cui si lascia andare alle riflessioni sulle tensioni quotidiane.

Dopo Solo una Canzone e l’album Corochinato (Qui la nostra videointervista di presentazione), ecco un altro tassello verso il concerto che la band terrà a Genova, nell’evocativa cornice del Rds Stadium il prossimo 15 gennaio.

Nella serata, organizzata da Magellano Concerti, accanto agli Ex-Otago saliranno numerosi ospiti. Per il momento sono stati confermati i Coma_Cose.

Il nuovo singolo degli Ex-Otago Scusa è accompagnato da un videoclip scritto e diretto da Maurizio Carucci, frontman del gruppo, che per la prima volta si è posto dietro la macchina da presa.

Si tratta di una narrazione, la prima puntata di una serie che continuerà nei prossimi mesi.

La protagonista femminile del video è l’attrice e modella Chiara Baschetti.

“E’ andata così.

Stavamo ultimando scusa in studio e mi è venuta in testa questa idea:

Una donna, un uomo, un treno , l’autunno e l’amore.

Niente di più.

Un pomeriggio come molti altri.

Un pomeriggio che poteva essere stato il vostro.

Uno spaccato di vita da cui ho girato un piccolo film compresso in tre minuti e mezzo.

Avete presente il cinema d’autore francese contemporaneo? Film in cui apparentemente non accade niente di strano o di particolare, storie semplici.

Ecco, io ci vado a bagno con le storie semplici, sto spendendo la mia vita a raccontare storie semplici, perché le trovo molto potenti, in grado di attraversarmi da cima a fondo proprio perché parlano di me o potrebbero parlare di me, potrebbero riguardarmi.

Zero effetti speciali. /

Ho proposto agli otaghi di girarlo io visto che avevo questa idea nitida in testa, loro mi hanno chiesto se ero sicuro, gli ho risposto certo! con la mia solita incoscienza mischiata al fuoco che in alcuni momenti mi ritrovo in pancia.

Così, ho scelto e chiamato 2 grandi attori Paolo Livolsi e @chiarabaschetti, ho chiesto ad @olmaider di seguirmi ho telefonato ad un caro amico videomaker ma anche ottimo fotografo @lorenzopaul_s e qualche giorno dopo abbiamo cominciato a girare.

È stato tutto velocissimo e fluido, ci siamo visti una mattina alle 9 e a mezzanotte avevamo il videoclip montato.

L’ho spedito nelle varie chat otaghe e tutti hanno risposto con grande entusiasmo.

Bingoooo ho pensato.

Devo dire che anche io ero e sono molto contento di quello che è venuto fuori.

In sostanza, sapete che faccio vino e scrivo canzoni con gli otaghi e non mi sognerei mai di cominciare a fare il regista, quindi abbiate pazienza, ciò che vedrete fra qualche giorno è frutto di una visione appassionata e sincera che grazie ai due attori bravissimi credo stia in piedi… Non aspettatevi niente di più e per favore non siate troppo severi.

Vi voglio bene..”