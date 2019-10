Una collaborazione insolita quella che sta nascendo tra gli Ex-Otago e Ikea! La scorsa estate è stato estratto dall’album Corochinato il singolo La Notte Chiama (Qui la videointervista di presentazione del progetto lanciato durante il Festival di Sanremo) che ora viene riproposto in una versione inedita con un arrangiamento differente e creato ad hoc per diventare l’inno dello Sleep Movement di Ikea Italia.

Il progetto Sleep Movement di Ikea Italia si può considerare come un vero e proprio movimento a favore del sonno, lanciato dal colosso svedese per celebrare i primi 30 anni di presenza commerciale in Italia.

EX-OTAGO – “LA NOTTE CHIAMA” ACOUSTIC VERSION POWERED BY IKEA ITALIA – IL VIDEOCLIP

Il videoclip della nuova versione del brano è stato reso disponibile prima sui canali ufficiali Ikea e poi su quelli della band. Si tratta di una vicenda surreale che vede protagonisti i componenti della band nel bel mezzo della notte in un punto vendita Ikea totalmente deserto.

#PROUDTOSLEEP

I dati rivelano che le persone dormono sempre meno e sempre peggio. 7 italiani su 10 soffrono di disturbi del sonno, mentre 4 su 10 fanno fatica ad addormentarsi. Solo il 6% della popolazione dichiara di non svegliarsi mai durante la notte.

Il progetto #Proudtosleep è teso a rendere il sonno un valore aggiunto della giornata e non un momento considerato un mero spreco di tempo. La collaborazione tra Ikea e gli Ex-Otago vuole contrastare una vita illuminata dai social media anche di notte.

Nel frattempo i supporter degli Ex-Otago fremono, in attesa dell’imperdibile live del 15 febbraio all’RDS Stadium di Genova.

