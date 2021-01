Amici 20 Evandro Guacamole testo. Anche per il cantautore 19enne di Beirut è arrivato il momento di presentare un brano inedito ad Amici di Maria De Filippi.

Evandro, il cui vero nome è Carlo Evandro Ciaccia, è nato a Beirut, ha un doppio profilo su Instagram: uno legato alla propria musica, @musicadievandro, mentre l’altro mostra il lato illustrativo dell’artista, @scarasbratti. “Diario. Con disegni. Anzi, disegni con didascalie” come specifica lui stesso.

Nel corso della puntata andata in onda questa settimana Evandro ha avuto la possibilità di presentare un suo nuovo inedito, Guacamole, già presentato nelle scorse puntate in versione chitarra e voce, ed ora prodotto da Federico Nardelli.

Gli speaker delle radio presenti in studio fanno in complimenti per l’urgenza di scrivere del ragazzo. Radio 105 giudica il brano bello ma non adatto alla propria programmazione. QUI potete sentire la versione prodotta del brano.

EVANDRO Guacamole testo

E la tua voce che mi tiene sveglio

che era miele, adesso è fil di ferro

mi perdo nei discorsi senza senso

parliamo un sacco ma non è lo stesso

il tuo profumo non è così intenso

e non lo sento forte come un tempo

non mi ricordo neanche che mi hai detto

l’ultima volta che eravamo stesi insieme a letto

È che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

come te

è che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

E non è che ci sto male, faccio finta

non voglio più ferirti questa volta te la voglio dare vinta

e sono pigro per amare

che non c’ho neanche voglia

di pensare a respirare

e la mia vita è come il Guacamole

mille ingredienti ma è mono sapore

e non ti voglio offrire il mio cuore

che poi pretendi tutto quanto il circolatorio

È che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

come te

è che non trovo le parole

e scappo per restarci male

e sono un po’ superficiale

e scusa e scusa