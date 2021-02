L’Eurovision Song Contest 2021 si svolgerà come previsto a Rotterdam in Olanda il 18, 20 e 22 maggio. E’ però escluso che la kermesse possa svolgersi in condizioni normali, un po’ come succederà al Festival di Sanremo.

La pandemia non è ancora sotto controllo e gli organizzatori della manifestazione europea giunta quest’anno alla 65° edizione stanno concentrando gli sforzi per realizzare ugualmente uno show degno di nota. In Arena, però, la presenza di pubblico non è garantita.

“L’Eurovision farà sicuramente il suo ritorno a maggio nonostante la pandemia, ma, nelle attuali condizioni, è purtroppo impossibile realizzare l’evento nel modo in cui siamo abituati.”

Così spiega Martin Österdahl, supervisore esecutivo del concorso.

“La sicurezza, la salute e l’incolumità di tutti i partecipanti all’Eurovision Song Contest, dalla troupe agli artisti, sono la nostra massima priorità.”

EUROVISION SONG CONTEST 2021 – SCENARIO B

L’attuale protocollo è spiegato in una nota l’Ebu, Unione Broadcaster Europei, in accordo con le emittenti olandesi Npo, Nos e Avrotros e la città di Rotterdam.

Al momento è adottato uno scenario denominato B, che prevede che tutti coloro che parteciperanno all‘Eurovision all’Ahoy Arena di Rotterdam dovranno rispettare il distanziamento sociale.

Saranno messe in atto misure di sicurezza per garantire il contenimento del contagio, anche in città, dove le attività collaterali saranno svolte in sicurezza.

Verrà predisposto, quindi, un programma di tamponi e un protocollo atto a proteggere artisti, delegazioni e addetti ai lavori.

Nel caso in cui alcune delegazioni non potranno raggiungere l’Olanda, potranno inviare le performance degli artisti in gara registrate dal vivo.

Coloro che avranno l’autorizzazione per recarsi a Rotterdam si esibiranno dal vivo sul palco dell’Ahoy Arena.

Foto di herry wibisono da Pixabay