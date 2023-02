Eurovision, l’italo-norvegese Alessandra Mele sfiderà Marco Mengoni

Eurovision 2023 a Liverpool. Ormai manca davvero poco e ogni settimana che passa va delineandosi il quadro dei cantanti che si daranno battaglia a colpi di note e ugole da ogni parte d’Europa.

Per l’Italia, come noto, sarà Marco Mengoni a rappresentarci ma, in realtà, abbiamo ben più di un motivo per festeggiare quest’anno, per l’esattezza due se tutto andrà come deve.

Uno potrebbe arrivare, come lo scorso anno, da San Marino mentre l’altro, già in cascina, è arrivato dalla lontanissima ma mai così vicina Norvegia.

Pochi giorni fa, infatti, si è tenuta la finale del contest che ha decretato chi dovrà rappresentare il paese del nord Europa a Liverpool e la vittoria è andata all’italianissima Alessandra Mele.

Alessandra è giovanissima, classe 2002, e si è trasferita in Norvegia di recente, dopo la pandemia, e soltanto dopo avere avuto la certezza di partecipare all’edizione 2022 di The Voice Norway.

Perché proprio la Norvegia? Facile a dirsi. Il padre è ligure, di Albenga, mentre la madre è norvegese e questo le ha permesso di spiccare letteralmente il volo con la certezza di non essere sola, anzi di avere tutti i parenti materni pronti a supportarla ed aiutarla.

Alessandra Mele è nata in Italia, ha studiato in Italia, vissuto in Italia, fatto tutto qui dunque è italiana al 100%, non ci sono dubbi su questo. Avendo, però, la madre novergese ha la fortuna di potere avere la doppia cittadinanza e di sentirsi a casa in due Paesi tanto distanti e diversi da loro ma vicinissimi grazie alla presenza di un folto e nutrito gruppo di italiani emigrati lì o in Svezia.

Alessandra mele con queen of kings all’eurovision

Una volta sbarcata nella terra dei vichinghi è iniziato un percorso che, nel giro di poco più di un anno, l’ha già portata a conquistare traguardi di altissimo spessore come, per l’appunto, la vittoria al Melodi Gran Prix lo scorso 4 febbraio che le permetterà di portare il suo primo inedito Queen Of Kings all’Eurovision 2023.

Parlando di dati, Alessandra Mele ha pubblicato il brano sulle piattaforme streaming il 9 gennaio 2023 e in poco meno di due mesi ha ottenuto il N.1 nella classifica norvegese, il podio nella Viral 50 Global di Spotify e quasi 15 milioni di stream totali su una popolazione di 5 milioni di abitanti.

Per darvi un dato, Marco Mengoni con Due Vite è arrivato alla stessa cifra in meno tempo ma su una popolazione totale di 60 milioni di persone e con un’esposizione mediatica nettamente superiore rispetto quella che si può avere in Norvegia.

Insomma, i dati ci dicono che Alessandra piace e anche tanto e, al di là della sfida di Liverpool, per l’Italia deve essere un motivo di grande orgoglio sapere di avere una nuova stella pronta a esplodere nel pop dopo i Maneskin nel rock, i Meduza nella dance e Il Volo nella lirica.

Tra l’altro, pare che siano proprio lei e Marco tra i grandi favoriti per la vittoria finale dunque i motivi per essere felici sono infiniti e fa niente se, alla fine, dovesse vincere la Norvegia. Alessandra avrà comunque conquistato il successo e portato la sua bandiera, quella tricolore, in alto.