Eurovision 2020: Senhit in gara per San Marino con “Freaky!”

É notizia di questa settimana la scelta di Senhit, artista bolognese di origine eritrea, come rappresentante dello stato di San Marino all’Eurovision Song Contest 2020.

Oggi è stato annunciato il brano che Senhit porterà sul palco di Rotterdam: si tratta di Freaky!, scritto e composto da Gianluigi Fazio assieme agli hitmaker danesi Henrik Steen Hansen e Nanna Bottos.

La canzone è descritta come “un inno alla libertà tutto da ballare che, in questo peculiare momento storico, fa riflettere sulla capacità della musica di superare qualsiasi frontiera”.

Il brano è stato scelto tramite la Digital Battle Eurovision, una votazione online durata tutto il weekend a cui hanno preso parte oltre 200.000 utenti unici provenienti da tutto il mondo per un totale di 31.846 voti raccolti.

Freaky! ha battuto la concorrenza di Obsessed, l’altro brano messo alla prova della selezione – anch’esso disponibile da oggi, come il vincitore, all’interno di tutti i canali streaming.

Si tratta della seconda partecipazione alla kermesse europea per Senhit, che già nel 2011 si presentò in gara in rappresentanza di San Marino con il brano Stand By non riuscendo a superare lo scoglio delle semifinali. Per il microstato è l’undicesima partecipazione in tredici anni: finora il loro record è di due qualificazioni alla finale su dieci tentativi, con il 19° posto raccolto da Serhat con Say Na Na Na a Tel Aviv 2019 come miglior risultato.

Il video di Freaky! vanta la firma di Luca Tommassini, creative director di fama internazionale che assieme al suo staff artistico curerà anche la messa in scena della performance di Senhit sul palco dell’Eurovision.

Nel video, Senhit è accompagnata da cinque ballerini in un tripudio di suoni e colori che richiama sia le mille sfumature dell’amore che i colori di tutte le bandiere del mondo, per un messaggio universale di celebrazione delle diversità e totale abbattimento degli stereotipi e dei preconcetti legati al nostro modo di vedere la vita. Assieme ai ballerini Senhit danza sull’acqua, simbolo di rinascita, ed attorno alla riproduzione dell’installazione “L.O.V.E.” di Maurizio Cattelan, rappresentazione della ribellione verso chi ci vuole opprimere e della libertà provocatoria che contraddistingue il messaggio della canzone.

L’appuntamento è per la seconda semifinale di giovedì 14 maggio, dove Senhit si esibirà in rappresentanza di San Marino assieme ad altre diciassette nazioni (Austria, Moldavia, Polonia, Serbia, Islanda, Repubblica Ceca, Grecia, Estonia, Danimarca, Bulgaria, Svizzera, Finlandia, Armenia, Lettonia, Georgia, Portogallo e Albania). Purtroppo l’Italia non potrà sostenere la sua partecipazione tramite il televoto, essendo stata sorteggiata per votare nella prima semifinale di martedì 12 maggio; sarà invece possibile votare per Senhit se San Marino riuscirà ad accedere alla finalissima, in programma per sabato 16.