Eugenio in via di gioia un’antologia per Sanremo 2020

Eugenio in Via di Gioia Tsunami (forse vi ricorderete di noi per canzoni come) è il titolo dell’album che la band lancerà per cavalcare a visibilità data dalla partecipazione al Festival di Sanremo.

Tsunami è la canzone che gli Eugenio in Via di Gioia presenteranno in gara tra le nuove proposte della kermesse (qui il testo).

EUgenio in via di gioia l’album

Per raccontare un percorso musicale lungo 7 anni racchiuso in 3 album e un EP la band pubblicherà un sunto della loro produzione raccolto in Tsunami (forse vi ricorderete di noi per canzoni come).

Il disco è già in pre-order (qui) e sarà disponibile in digitale dal 31 gennaio. La versione fisica sarà stampata in una speciale edizione in carta erba, biodegradabile e al 100% riciclabile e non solo.

Questa la tracklist del disco:

Se gli animali parlassero e Pinocchio La Punta dell’Iceberg Tsunami Lettera al Prossimo Giovani Illuminati Non ancora Cerchi – live @ Padova 2019 Chiodo Fisso Altrove Obiezione Emilia Pam Sette Camicie Perfetto Uniformato L’Unico Sveglio (dalla serie Tv involontaria)

Dopo il Festival la band tornerà a marzo con quattro imperdibili appuntamenti live:

10 Marzo 2020 – Teatro Concordia Torino SOLD OUT

12 Marzo 2020 – Alcatraz Milano

15 Marzo 2020 – Estragon Bologna SOLD OUT

16 Marzo 2020 – Atlantico Roma

Foto di Laura Baiardini