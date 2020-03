Esposito: una riflessione su un periodo difficile nel nuovo singolo “Léon”

E’ uscito Léon, il nuovo singolo del cantautore Esposito, che arriva a qualche mese di distanza dal singolo Regionale e a un anno dal raffinato album Biciclette Rubate (Ne abbiamo parlato Qui).

“Léon è una riflessione su un periodo difficile, uno di quelli che non sai come uscirne, quando hai tutto contro e avresti solo voglia di urlare forte, perché tutto intorno si consuma come le sigarette e non riesci a mantenere le promesse, soprattutto quelle che hai fatto a te stesso, vorresti chiedere aiuto a qualcuno che forse avrebbe potuto darti una soluzione, ma quella persona non c’è più e ti manca tremendamente, e quindi l’unico modo per allontanare le paranoie è parlarne o scrivere una canzone.”

Queste le parole utilizzate da Esposito per descrivere il nuovo singolo che descrive un momento non facile da affrontare.

Un brano che nasce da quell’esigenza tipica dell’artista di esprimere il proprio dolore ed esternarlo con la musica.

“Se nasce femmina si chiamerà Futura

Se prende il tuo carattere sai che paura

Somiglierà a Mathilda di Léon

Magari cresce in fretta, mica come noi”

ESPOSITO LÉON

Léon mostra una nuova maturità di Esposito. Un artista in grado di raccontare con lucidità e malinconia ogni situazione. Uno sguardo sempre attento e curioso e una rara capacità di trovarsi musicalmente sempre al posto giusto nel momento giusto.

“Sarebbe meglio parlare di più, poi sono il primo che sta sempre zitto, tutte le cose che non ho mai detto mi scoppiano nel petto.”

Queste le parole postate sui social qualche mese fa in occasione dell’uscita di Regionale e che descrivono un’urgenza di comunicare non scontata e che regala ogni volta emozioni autentiche.

In questi giorni Esposito avrebbe dovuto suonare in giro per l’Italia portando la sua musica nei club. Il tour, per le questioni tristemente note, è rimandato a data da destinarsi.

Foto di Marte Marasco