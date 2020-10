Marco Guazzone e gli STAG stanno per tornare con un nuovo singolo.

Due album all’attivo, L’Atlante dei pensieri del 2012 e Verso le meraviglie del 2017, Guazzone si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando tra i giovani di Sanremo nel 2012.

Da allora il cantautore non ha mai smesso di lavorare tra live insieme agli STAG, canzoni scritte per altri (Andrea Bocelli, nel disco nominato ai Grammy Awards 2020, Chiara Galiazzo, Lorenzo Licitra e Arisa, tra i tanti) e brani composti per la tv e il cinema.

Il connubio con il cinema, sopratutto, è stato molto fortunato. The Place, scritta per l’omonimo film, ha ricevuto la candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d’argento nel 2018.

Ora per Marco Guazzone e gli STAG è giunto il momento di tornare con un nuovo singolo. Il brano uscirà negli store di musica digitale e sulle piattaforme streaming il 28 ottobre e lo vedrà duettare per la prima volta con una grande amica… Elisa.

La cantautrice non ha mai nascosto la stima per Guazzone e più volte lo ha voluto nel corso degli anni sul palco con lei. Da Lucca Summer Festival del 2014 all’apertura concerto all’Arena di Verona per i 20 anni di carriera nel 2017.

La nuova canzone, fatta ascoltare in anteprima ad alcune persone filmate per un video Instagram è stata definita da loro come una canzone essenziale, romantica, perfetta nel descrivere con parole efficaci la fine di una storia d’amore, poetica.

Il titolo sarà svelato nei prossimi giorni.