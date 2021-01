Esa Dimmi. Nella puntata in onda il 16 gennaio 2021 l’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha proposto il suo nuovo inedito, Dimmi.

Il ragazzo è un allievo di Rudy Zerbi a cui, Anna Pettinelli, non ridarebbe la felpa.

Nella diretta Instagram, una gara per vedere quale dei ragazzi avrebbe avuto più seguito, il ragazzo era penultimo. Nella classifica del televoto del sabato si è classificato secondo.

Ecco a seguire il testo del brano.

Esa dimmi testo e audio

Volevo scriverti una lettera

e rincontrarti in quel Lunapark

cercare i tuoi capelli il tuo sorriso

il tuo profumo

in mezzo a quel casino risvegliarmi un bel mattino

Tu mi hai insegnato a lottare per te

tu mi hai insegnato ad essere fragile

Provare a dare e a rischiare per te

mi hai insegnato il piacere di riuscire ad amare anche me

Vorrei tornare a quella notte

Accarezzarti mille volte

Vorrei tornare a quell’estate quando ti aspettavo

E poi baciarti col tramonto rosso piano

Dimmi che ti manco,

Di dimmi che hai voluto farmi vivere

Dimostrarmi che in amore non c’è limite

Smettiamola di fingere e continuiamo a farci male, sì

Anche senza stringere

Dimmi che ti manco,

Di-dimmi che hai voluto farmi vivere

Dimostrarmi che in amore non c’è limite

Smettiamola di fingere e continuiamo a farci male, sì

Anche senza stringere

Vorrei tornare a quella notte

Accarezzarti mille volte

Vorrei tornare alla stazione mano nella mano

E poi guardare al finestrino mentre mi allontano

Dimmi