Eros Ramazzotti Vita Ce N’é World Tour. Prosegue il tour di Eros Ramazzotti, che prima di dare il via alla terza leg europea del suo tour è pronto per tre serate evento all’Arena di Verona, che avranno luogo l’11, 12 e 14 settembre (quest’ultima data sold out).

Tre appuntamenti imperdibili che faranno da preludio a un ritorno in Europa e nel resto del mondo per un tour che sta registrando numeri importanti e di cui forse, nel nostro paese, si sta parlando poco.

Quello di Eros è un tour studiato per essere esportato in tutto il mondo (Qui il racconto della data di Milano dello scorso mese di marzo) e che è stato prodotto da Radiorama, la storica struttura dell’artista coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Andrea Pieroni per Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim.

Durante l’estate Eros Ramazzotti ha attraversato l’Europa con un sold out a Locarno e uno in Alsazia, al quale è seguita una data suggestiva al Teatro Antico di Taormina. Tre appuntamenti da tutto esaurito che fanno da preludio a una tre giorni che l’Arena di Verona attende e che è pronta ad affrontare con la sua atmosfera unica.

EROS RAMAZZOTTI VITA CE N’È WORLD TOUR – LE PROSSIME DATE

E così il 24 settembre prenderà il via la terza leg europea del tour che toccherà Serbia, Grecia, Macedonia del Nord, Bulgaria, Slovacchia e Ucraina, per proseguire poi in Russia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia e Slovenia.

Da fine novembre Eros Ramazzotti sarà nuovamente in Italia con nuove date a Roma e Milano. Nel 2020 infine l’artista tornerà negli Stati Uniti, attraversando le principali città del Nord e del Sud America.

SETTEMBRE

11 Arena di Verona

12 Arena di Verona

14 Arena di Verona – SOLD OUT

24 Belgrade, Stark Arena

27 Athens, Faliro Pavilion

30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena

OTTOBRE

03 Sofia, Arena Armeec Hall

05 Bratislava, O’Nepela Arena

08 Kiev, Sport Palace

11 Moscow, Crocus City Hall – SOLD OUT

13 St. Petersburg, Ice Palace

15 Helsinki, Hartwall Arena

18 Kaunas, Zalgirio Arena

20 Warsaw, Torwar Hall

22 Prague, O2 Arena

24 Budapest, Arena

27 Copenaghen, KB Hallen – SOLD OUT

30 Stockholm, Ericsson Globe

NOVEMBRE

07 Limassol, Athletic Center

09 Tel Aviv, Menora Mivtachim Arena

23 Lubiana, Arena Stozice

26 Bolzano, Palaonda

29 Rimini, RDS Stadium

DICEMBRE

03 Ancona, Pala Prometeo

06 Eboli (SA), PalaSele

11 Roma, Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

14 Firenze, Mandela Forum

17 Livorno, PalaModigliani

20 Milano, Mediolanum Forum – NUOVA DATA

GENNAIO

28 Guatemala City, Forum Majadas – NUOVA DATA

30 San Salvador, Gimnasio Nacional – NUOVA DATA

FEBBRAIO

02 Bogotà, Movistar Arena – NUOVA DATA

06 Mexico City, Auditorio Nacional – NUOVA DATA

08 Monterrey, Auditorio Citibanamex – NUOVA DATA

14 Buenos Aires, Luna Park – NUOVA DATA

16 Rio De Janeiro, Vivo Rio – NUOVA DATA

18 Sao Paulo, Espacio Das Americas – NUOVA DATA

22 Atlantic City, Hard Rock Hotel & Casino – NUOVA DATA

25 New York, Hulu Theater at Madison Square Garden – NUOVA DATA

27 Boston, Boch Center – Wang Theater – NUOVA DATA

MARZO

01 Miami, American Airlines Arena – NUOVA DATA

04 Chicago, Rosemont Theater – NUOVA DATA

07 Toronto, Scotiabank Arena – NUOVA DATA

09 Laval, Place Bell – NUOVA DATA

13 Los Angeles, The Forum – NUOVA DATA

Foto dai Social di Eros Ramazzotti Vita Ce N’é World Tour