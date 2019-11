Eros Ramazzotti feat Gin Lee. Per lanciare il suo nuovo singolo il cantautore ha coinvolto la super star orientale.

Gin Lee è una delle regine del pop in Asia, un mercato decisamente più grande di quello italiano, si parla di oltre 120 miliardi di streaming mensili.

Il nuovo singolo scelto da Ramazzotti e lanciato l’8 novembre è VALE PER SEMPRE ( 它是永远的 ).

Il brano è estratto dall’album Vita Ce N’è ma prende nuova vita in questa versione con la presenza della star orientale, vincitrice del premio Best Female Singer ai Metro Hit Awards e del Female Cantonese Singer of the Year ai Chinese Golden Melody Awards.

Due riconoscimenti che la rendono di fatto la regina del pop in Asia.

Vale per sempre sarà diffuso in due versione, mandarino e cantonese.

EROS RAMAZZOTTI feat GIN LEE VALE PER SEMPRE

Per Eros Ramazzotti quello con Gin Lee è l’ennesimo duetto internazionale di una carriera davvero ricca sotto questo punto di vista.

Va infatti ad aggiungersi alle collaborazioni con Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin e Joe Cocker, solo per citarne alcuni. Per Eros il duetto con Gin Lee è la prima collaborazione asiatica.

Eros è attualmente impegnato con il VITA CE N’E’ WORLD TOUR.

NOVEMBRE

09 Tel Aviv, Menora Mivtachim Arena

23 Lubiana, Arena Stozice

26 Bolzano, Palaonda

29 Rimini, RDS Stadium

DICEMBRE

03 Ancona, Pala Prometeo

06 Eboli (SA), PalaSele

11 Roma, Palazzo dello Sport – NEW!

14 Firenze, Mandela Forum

17 Livorno, PalaModigliani

20 Milano, Mediolanum Forum – NEW!

GENNAIO

28 Guatemala City, TBA – NEW!

30 San Salvador, TBA – NEW!

FEBBRAIO

02 Bogotà, Movistar Arena – NEW!

06 Mexico City, Auditorio Nacional – NEW!

08 Monterrey, Auditorio Citibanamex – NEW!

14 Buenos Aires, Luna Park – NEW!

16 Rio De Janeiro, Vivo Rio – NEW!

18 Sao Paulo, Espacio Das Americas – NEW!

22 Atlantic City, Hard Rock Hotel & Casino – NEW!

25 New York, Hulu Theater at Madison Square Garden – NEW!

27 Boston, Boch Center – Wang Theater – NEW!

MARZO

01 Miami, American Airlines Arena – NEW!

04 Chicago, Rosemont Theater – NEW!

07 Toronto, Scotiabank Arena – NEW!

09 Laval, Place Bell – NEW!

13 Los Angeles, The Forum – NEW!

