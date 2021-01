Ernia feat Pinguini Tattici Nucleari, una collaborazione sorprendente che sarà svelata il 20 gennaio, il giorno in cui uscirà la nuova versione del brano Ferma a Guardare. Il pezzo, originariamente inserito nell’album Gemelli (Qui la nostra videointervista), vive così una nuova vita.

Sulla carta potrebbe sembrare un incontro tra due universi lontanissimi tra di loro, ma come spesso accade, le unioni in apparenza più inconsuete riescono a generare i risultati più sorprendenti e meno scontati.

Ferma a guardare, in radio dal 22 gennaio, è una canzone d’amore dal mood spontaneo e dalla melodia contagiosa.

In questa nuova veste riarrangiata si mantiene in perfetto equilibrio tra rap, indie rock e pop.

Un brano che sintetizza il meglio dei mondi di appartenenza dei suoi creatori e dando vita ad un singolo che sa abbracciare le preferenze musicali di ogni generazione.

Il remake di Ferma a guardare è nato quest’estate in maniera semplice e naturale.

“Come sapete per noi le collaborazioni sono una cosa seria, da non prendere sottogamba. Non si devono fare ‘tanto per’, ma questa volta si tratta di qualcosa di speciale.

Ernia ha fatto la gavetta, come noi, e ci sono molte analogie tra i nostri percorsi, per quanto facciamo generi diversi. È saltata fuori l’idea di provare a fare qualcosa insieme, di mischiare le nostre rispettive visioni musicali.

Ernia è una grande persona, prima ancora che un grande artista. Confrontandoci abbiamo scoperto che i nostri percorsi, per quanto appartenenti a mondi diversi, sono molto simili. In studio ci siamo subito trovati. Il risultato è Ferma a Guardare.”