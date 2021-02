Ermal Meta nuovo album.

Dopo il Festival di Sanremo 2021 sarà pubblicato il nuovo album di Ermal Meta Tribù Umana (Mescal / Sony Music Italy). Il disco arriverà a tre anni da Non Abbiamo Armi, progetto certificato platino nel quale era inserito il fortunato brano Non Mi Avete Fatto Niente.

Ermal Meta ha annunciato la pubblicazione dell’album Tribù Umana con un post sui social.

“Ciao amici, il 12 marzo uscirà il mio nuovo album, TRIBÙ URBANA. Sono emozionato e sono impaziente di farvelo ascoltare. In questi tempi sparpagliati ciò che mi ha dato il coraggio di continuare a sognare è la consapevolezza che la forza risiede nell’insieme.

Non è felicità se non si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo. Siete voi il mio Insieme, la mia Tribù. Vi aspetto il #12marzo e sappiate che non vedo l’ora di iniziare questo viaggio. Ancora una volta.

Ermal”