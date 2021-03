Ermal Meta Sanremo. Il Festival di Sanremo 2021 si è concluso con la vittoria a sorpresa dei Maneskin, seguiti da Francesca Michielin & Fedez e, al terzo posto, Ermal Meta. Ed è proprio su quest’ultimo, e sui risultati straordinari raggiunti nella kermesse dal 2016 ad oggi che ci vogliamo soffermare in questo articolo.

Dopo le esperienze come musicista degli Ameba 4 e Frontman de La Fame di Camilla (con due partecipazioni in sordina proprio al Festival) Ermal Meta fu relegato dai discografici al ruolo di autore.

Un autore di successo capace di firmare hit per Emma Marrone, Marco Mengoni, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara Galiazzo, Francesca Michielin, Giusy Ferreri e molti altri. Ma non era questo il sogno che il cantautore inseguiva. L’incontro con Valerio Soave, capo e fondatore di Mescal (etichetta che ha dato il via all’indie italiano lavorando ai più bei dischi di Subsonica, Afterhours e Cristina Donà, giusto per citarne alcuni), ha segnato la svolta nella sua carriera.

Soave ha creduto nella sua musica da solista e cosi, proprio da Sanremo, è partito un nuovo percorso.

Nel 2016 Ermal Meta con la Mescal ritorna tra i giovani del Festival di Sanremo, il secondo guidato da Carlo Conti, con il brano Odio le favole e si classifica al terzo posto. Il suo album, Umano, debutta alla posizione numero #45 della classifica di vendite. Nello stesso anno, tra le altre cose, il cantautore arriva secondo al Summer Festival con A parte te.

Nonostante la non vittoria il pezzo presentato al Festival l’anno successivo è così forte, e tratta un tema in maniera eccelsa, la violenza domestica, che Carlo Conti decide di scommettere su di lui e portarlo nuovamente sul palco dell’Ariston. E così Ermal torna in gara, questa volta tra i big, al Festival di Sanremo 2017.

Il brano, Vietato morire, permette a Meta di classificarsi al terzo posto dietro Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia. Ma non è l’unico traguardo di quell’anno. Ermal infatti vince a mani basse la serata delle cover con una toccante reinterpretazione di Amara terra mia di Domenico Modugno e conquista anche il Premio della Critica Mia Martini. Il disco omonimo, Vietato morire, debutta al quinto posto della classifica degli album più venduti e, la settimana successiva, sale in vetta.

L’album supererà ampiamente le 50.000 copie vendute ottenendo il disco di platino (ad oggi diventate oltre 82.000).

Ermal Meta torna al Festival anche l’anno successivo, nel 2018, questa volta in coppia con Fabrizio Moro, per presentare il brano Non mi avete fatto niente. La canzone permette ai due cantautori di vincere la manifestazione e, nei mesi successivi, di partecipare all’Eurovision Song Contest classificandosi al quinto posto.

L’album pubblicato subito dopo il Festival, Non abbiamo armi, debutta al primo posto della classifica dei dischi venduti e, anche quest’opera, supera le 80.000 copie vendute conquistando il disco di platino e dando il via libera all’uscita, qualche mese dopo, dell’album live Non abbiamo armi – Il concerto, straordinaria testimonianza del suo secondo sold out al Mediolanum Forum di Assago, e di tutto il tour seguente.

Dopo due anni di pausa scanditi da tantissimi concerti in tutta Italia, Ermal Meta torna a Sanremo nel 2021, quest’anno e conquista nuovi e importanti riconoscimenti:

Primo nella classifica della giuria demoscopica nella sua serata

Primo nella classifica delle cover con Caruso di Lucio Dalla votato dall’orchestra

di votato dall’orchestra Primo nella classifica generale fino alla quarta serata

Terzo nella classifica finale del Festival di Sanremo 2021 con il brano Un milione di cose da dirti

Ma questo non è l’unico traguardo che il brano, secondo estratto dal quarto album da solista, Tribù urbana, gli permette di raggiungere. Ermal Meta si aggiudica infatti anche il prestigioso Premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior composizione musicale, riconoscimento assegnato dall’Orchestra di Sanremo.

Insomma 6 anni straordinari legati, anche, al Festival di Sanremo con un terzo posto nei giovani, una vittoria e due terzi posti nei big, u ‘Eurovision Song Contest e ancora… due dischi di platino per le vendite degli album, 4 dischi di platino e 3 dischi d’oro per le vendite dei singoli.

E pensare che qualche discografico diceva: “Rassegnati, hai futuro solo come autore per altri…”