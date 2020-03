Enzo Mazza, CEO della FIMI risponde con un video a Urbano Cairo che nei giorni scorsi si era rivolto ai propri pubblicitari.

Partiamo proprio da Cairo, patron granata, nonché presidente dei gruppi editoriali RCS e Cairo Communication, che nei giorni scorsi ha pubblicato un video in cui spiegava che nelle sue testate online, televisive e cartacee la situazione dal punto di vista degli ascolti è positiva e la richiesta delle aziende che investono non è in diminuzione. e con questo video invitava i suoi dipendenti a non mollare e a continuare a lavorare sodo.

Un video che, secondo molti, non aveva lo scopo di essere diffuso pubblicamente ma che, in ogni caso, ha suscitato critiche da parte di chi ha incolpato Urbano Cairo di essere interessato solamente ai profitti in un momento di difficoltà generale.

Successivamente il presidente di RCS e Cairo Communication tramite un altro video ha voluto spiegare le sue ragioni:

“Ho pubblicato un video per incitare i miei venditori a non mollare anche in un momento di crisi. Ho visto però che qualcuno che mi ha criticato accusandomi di pensare solo ai fatturati. Ovviamente non è così. Io sono il primo preoccupato della situazione generale dovuta al coronavirus. Prima ancora che venissero prese misure drastiche, sono stato uno dei primi a chiedere misure più restrittive per contenere il contagio, già dall’8 di marzo. La mia preoccupazione è sempre stata tantissima e con i miei giornali e La7 approfondiamo l’argomento minuto per minuto. RCS e il gruppo Cairo punta molto sulla pubblicità, che è il 45% del nostro fatturato. Non possiamo fermarci e dobbiamo cercare di reagire, perché ho 4.500 dipendenti e altre 4500 persone legate all’indotto delle nostre aziende e dobbiamo mantenere il loro posto di lavoro; per noi è fondamentale segnalare ai nostri venditori e di conseguenza ai clienti che le cose per noi dal punto di vista degli ascolti vanno bene.“

La risposta di ENZO MAZZA di FIMI

Nella giornata di oggi il CEO di FIMI, Enzo Mazza ha pubblicato sulla propria pagina Linkedin un video in cui solleva diverse domande tra cui, le più importanti, perché ci siano fatture sui diritti d’autore legati alla musica utilizzata su La 7, non saldate dallo scorso anno…

“Molti di voi avranno visto il video di Urbano Cairo che ha spopolato sui social qualche giorno fa. Ne ho fatto uno anch’io per fargli un paio di domande che riguardano il suo rapporto con un’azienda che rappresento e sul perché per farci pagare bisogna arrivare ai decreti ingiuntivi . Che dite ?“

“Ho visto un video del Dottor Cairo in cui parlava di come fare fatturato in questi giorni. Ho visto una sua intervista al Corriere dove parlava di responsabilità e di tutela dei lavoratori.

Volevo chiedergli come mai non ci sta pagando fatture per oltre 265.000 euro, fatture scadute oltre sei mesi fa per la musica che utilizza su La 7 per accompagnare programmi della televisione per le quali probabilmente lui ha già incassato la pubblicità…“

Nel video Enzo Mazza mostra due fatture da 103.000 euro scadute nel 2019 e conclude con delle domande…

“…allora ci sono lavoratori di serie A e di Serie B, ci sono artisti che dovrebbero sostenere i programmi de La 7 o produttori musicali che dovrebbero sostenere l’impero del Dottor Cairo? È una domanda che mi faccio e alla quale non ho risposta…”