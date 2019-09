Sono passati quasi 9 mesi dall’uscita dell’ultimo album in studio di Ensi Clash. Ensi è colui che molti considerano il re del freestyle (Qui il nostro articolo di presentazione del progetto). Dopo un’estate passata in giro per l’Italia con la sua musica, l’autunno rappresenterà il ritorno dell’artista nei club, la sua dimensione più congeniale.

L’album Clash ha mostrato le due diverse anime di Ensi. Da una parte il freestyle da sempre marchio inconfondibile della propria vita e di una produzione musicale coerente e dall’altra una dimensione più personale che ora emerge grazie a una maturità personale e artistica raggiunta e conquistata con il tempo.

Recentemente Ensi ha comunicato su Instagram di aver collaborato con la diciassettenne rapper La Madame (Qui un articolo sull’artista) per Mira, un brano che farà parte di Clash Again, repack dell’album uscito a inizio anno arricchito da 4 inediti. Questa nuova versione sarà disponibile anche in un esclusivo vinile numerato dal 18 ottobre.

ENSI CLASH TOUR

Proprio a poche ore dal termine della tournée estiva, Ensi ha voluto comunicare le prime date del tour autunnale che si svolgerà nei club italiani e che è organizzato da BMP Concerti.

19 ottobre – Pedro – Padova

24 ottobre – Largo Venue – Roma

13 novembre – Magazzini Generali – Milano

14 novembre – Hiroshima Mon Amour – Torino

I biglietti per le date di Roma, Milano e Torino sono già disponibili, mentre quelli per il live di Padova saranno disponibili in cassa soltanto la sera del concerto.

Foto dai Social di Ensi