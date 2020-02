Enrico Nigiotti conferenza stampa Sanremo 2020.

Questo è il tuo terzo Festival di Sanremo, il secondo come big. Hai notato una differenza tra il festival di quest’anno e quello dell’anno scorso?

Le polemiche, quest’anno ci sono più polemiche che fiori. Io sono uno che sta molto sulle sue, non guardo il Festival. Sono all’hotel Globo che è nella piazza principale dove ci sono i megafoni sul festival. Ho dovuto accendere la TV col volume al massimo e guardare un documentario su Roma.

E’ come fare l’amore con la stessa donn,a ma è sempre come se fosse la prima volta.

Rispetto all’anno scorso è cambiato tanto. L’anno scorso portavo un pezzo che mi auguro di non scrivere più, mi auguro di non soffrire più così tanto. Quest’anno è tutto un altro sapore. Ho guardato in faccia il mio pubblico e ho scoperto chi ho davanti.

Domenica finirà tutto e, per ognuno di noi, inizierà un viaggio. Sanremo è una grande vetrina e per me significa farmi pubblicità.

Dici che l’amore ti ha salvato la vita. Nigio, il titolo dell’album, cosa significa?

Spiega davvero cos’è il mio album. Nigio è il mio soprannome da sempre. Ci sono 8 racconti e Baciami Adesso è l’unico pezzo d’amore.

L’ho chiamato così perché è molto diretto, senza filtri come me. Come se io stessi raccontando ad un mio amico al bar cosa mi è successo.

Poi parte il tour…

Ho deciso di rifare i teatri perché è un habitat che mi piace da morire. I concerti in teatro sono esperienze.

Il nuovo album può essere definito come il tuo diario personale?

Sì, lo è stato anche Cenerentola l’altro anno.

Quando scrivo le canzoni, non riesco ancora a scrivere qualcosa che non ho vissuto. Di fantasia ancora non riesco a scrivere.

Avevo scritto il monologo che reciterà Panariello. Ho pensato a lui perché tutti lo ricordiamo come comico, ma volevo vederlo in una veste drammatica. Lui ha accettato subito e si è subito reso disponibile.

L’altro anno potevo vantare di avere Gianna Nannini, quest’anno mi vanto di avere Giorgio Panariello. Sono proprio felice.

Secondo te può esserci musica senza trasmissione di valori?

La mia mamma ne sarebbe fiera, è una vita che mi dice il contrario. Non credo si pensi al messaggio, è il messaggio che arriva alle persone ed ognuno ha la sua lettura. Io, in maniera spontanea, dico quello che mi succede.

Ti senti in assonanza con questo Sanremo?

No, nemmeno l’altro anno. Non credo di pensare a fare il festival come uno che sta facendo il festival. La vedo come un’enorme vetrina.

Non credo ci sia differenza tra Sanremo ed un talent. Il motivo per cui lo si fa è lo stesso: farsi conoscere, far pubblicità a ciò che si fa.

Farai un tour teatrale. Qual è il rapporto che si crea durante il tour in cosa differisce rispetto a quello con il pubblico sanremese?

Quello del tour è il tuo palco e il pubblico gode della tua musica. Il pubblico sanremese ne parla, è un pubblico più ampio. Non sceglie di vedere te, ma sceglie di vedere il Festival.

Quest’anno sono venuto qui pensando al mio pubblico. Il pubblico è il marito dell’arte, se non ci fosse, le mie canzoni rimarrebbero nella mia stanza come succedeva 5 anni fa.

E’ bello sapere che ci sono persone disposte a spendere 30 € per venire ad un tuo concerto.

Come definiresti questo Sanremo?

Sanremo. Festival di Sanremo. Lungo!

Stasera io canto all’1.55, se mi portate il cappuccino e la brioche…

Oh, ma ci sta. Ieri è toccato ad un altro, oggi tocca a me. Non mi lamento.