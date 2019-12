E’ uscito Vicolo Cieco, il nuovo singolo di Emma Muscat, primo passo di un percorso artistico che si discosta da ciò che è stato prodotto fino a oggi.

Vicolo Cieco si contraddistingue per sonorità di respiro internazionale.

Il brano, che porta la firma di Emma Muscat, Danusk e Federico Secondomé, racconta una storia di orgoglio personale in una coppia. Un inno all’indipendenza in stile girl power.

Un singolo in cui la voce della cantautrice si muove con disinvoltura su un ritmo travolgente e contagioso.

“Sono una ragazza di vent’anni che sta vivendo il suo sogno. Ho lasciato il mio paese e mi sono recentemente trasferita a Milano per poter proseguire la mia carriera musicale. Negli ultimi dodici mesi ho vissuto molte esperienze diverse, alti e bassi, che mi hanno fatto crescere nella persona che sono oggi. L’idea di scrivere Vicolo Cieco è nata perché ho sentito il bisogno di evidenziare l’importanza alla figura femminile, soprattutto rivolgendomi alle mie fan, tante ragazze molto giovani che spesso sono molto dure con loro stesse. Il mio è un invito a credere in sé stesse e a non permettere che gli altri determinino la nostra felicità.”

Queste le parole di Emma Muscat, che ha recentemente collaborato con Junior Cally nel brano Sigarette RMX (Qui il nostro articolo), tratto dall’album del rapper Ricercato.

EMMA MUSCAT – VICOLO CIECO – IL TESTO

Lei è pazza di sé

tutto le gira

come una roulette

Lui pazzo di lei

quando si atteggia

come una soubrette

Se l’amore è cieco

lei vede, vede da Dio

Lui vive da re

ma non si accorge

che è soltanto un test

Qui ci sono troppi guai

prima black e dopo white

quindi lei gli dice che

Se tu mi lasci io ti lascio ancora

prima che

tu mi dica io ti lascio

quindi lascio te

tutte le risposte

ora che ti lascio

nel vicolo cieco

Se tu mi lasci ancora prima che

tu mi dica io me ne vado da te

ho tutte le risposte

ora che ti lascio

nel vicolo cieco

Lei sembra una queen

vive in un regno come fosse un film

Lui non certo un king

può dire sempre soltanto di sì

Se l’amore è cieco

lui vede un quarto di decimo

e questo gli basta

a dire basta, basta così

Qui ci sono troppi guai,

ma non ci si ascolta mai

(non ci si ascolta mai)

quindi lei gli dice che

Se tu mi lasci io ti lascio ancora

prima che

tu mi dica io ti lascio

quindi lascio te

tutte le risposte

ora che ti lascio

nel vicolo cieco

Se tu mi lasci ancora prima che

tu mi dica io me ne vado da te

ho tutte le risposte

ora che ti lascio

nel vicolo cieco

Se io ti lascio è solo perché non capisci che

vivi nell’orgoglio ma l’orgoglio che cos’è

e mi dici che sei pazzo, sì ma non di me

Tranquillo

Se tu mi lasci io ti lascio ancora

prima che

tu mi dica io ti lascio

quindi lascio te

tutte le risposte

ora che ti lascio

nel vicolo cieco

Se tu mi lasci io ti lascio ancora

prima che

tu mi dica io me ne vado da te

ho tutte le risposte

ora che ti lascio

nel vicolo cieco

Foto dai Social di Emma Muscat