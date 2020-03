Emis Killa Covid Freestyle testo.

Ieri, a sorpresa, Emis Killa ha pubblicato sulle sue pagine social Covid Freestyle, il suo personale punto di vista sulla situazione d’emergenza che l’Italia intera sta vivendo.

EMIS KILLA Covid freestyle testo

Il rapper, a casa come tutti gli italiani, scrive e rilascia un freestyle il cui testo affronta e racconta la situazione attuale. Il brano è stato condiviso con i fan con un post su Instagram. Di seguito il testo:

L’Italia fra è in quarantena, ma per fortuna anche tutta la scena /

Non vedo più gente scema, sai fra che forse ne è valsa la pena/

Fra mi si chiude la vena, pensavo che fosse chiaro il problema /

Ma l’ignoranza non frena, l’unica chance è una civiltà aliena/

Il messaggio è chiaro e tondo /

Resta a casa salva il mondo/

Questo scemo dice “no no”/

Fino a che gli muore il nonno/

Asma da ansia, la città è fantasma, mi sembra consonno/

Chiuso a casa da due settimane, stomaco a Puttane, mangio riso e tonno/

Non ho più sonno, l’angoscia mi preda, tutto è surreale /

Ciò mi fa scrivere bene, ma mi fa vivere male/

Meglio i cani, non ho più fiducia negli esseri umani /

Se dici il mio nome sciacquati la bocca, ma prima di farlo lavati le mani/

Quest’anno ne ho viste, tra virus, incendi e nazioni agguerrite /

Nessuno capisce che è un segno, a sto punto fraté spero nel meteorite

C’è gente che in guerra si spara, tutt’ora lo fanno alla striscia di gaza/

A voi italiani non chiedono un cazzo, soltanto di guardare striscia da casa/