“Emergenza Emergenti”: 10 consigli d’oro dell’Avvocato Fabio Falcone prima di firmare un contratto discografico

“EMERGENZA EMERGENTI” è il titolo che, con il nostro Avvocato Cantautore di fiducia, Fabio Falcone/Pianista Indie, abbiamo voluto voluto dare a questo quarto appuntamento con la rubrica “Dillo all’Avvocato” andando ad approfondire e, solo per il momento, chiudere l’argomento che più di ogni altro ci e vi sta più a cuore… quello dei contratti per gli artisti emergenti e delle cosiddette “Fake label“.

Da qualche tempo l’Avvocato Falcone si occupa dei temi scomodi del mondo della discografia in questa rubrica che nasce anche grazie alle segnalazioni e alle storie che ci raccontate.

Vi ricordiamo che per scrivergli potete mandare una mail a info@allmusicitalia.it con oggetto “Dillo all’avvocato”.

Lasciamo quindi a Fabio la parola…

EMERGENZA EMERGENTI: Vademecum per firmare un contratto discografico

Ciao a tutti, vi prometto che dalla prossima puntata proveremo a cambiare argomento ma considerato il fatto che sono arrivate davvero tantissime email di Emergenti e non … interessati a saperne di più sui contratti che vengono proposti dalle etichette indipendenti direi che, per concludere l’argomento, è utile ricapitolare le 10 regole definitive da tenere bene a mente quando si viene contattati da una Label.

Bada bene però, ogni contratto ha una storia a se ed ogni rapporto discografico è un capitolo tutto da scrivere, perciò evita di rimanere ingabbiato in queste regole ma al contrario, giocando di fantasia e scaltrezza, falle tue e poi dimenticale, utilizzandole come un supporto per provare a trasformare la tua storia, in una storia di successo.

Verifica lo storico dell’etichetta, quali artisti lavora, come li lavora, informati sulla credibilità della Label, chiedi in giro.Oggi siamo tutti “iperconnessi”, riceverai di sicuro feedback, valutali, mettili a conforto e solo alla fine decidi se proseguire o no. Se una Label distribuisce decine e decine di Artisti, quasi tutti poco conosciuti, vuol dire che è interessata alla quantità e non alla qualità, se vuoi realmente essere seguito, consigliato e affiancato, forse puoi provare a cercare altrove. Domandati il motivo per il quale quella Label ti ha contattato. Non è necessario avere per forza una etichetta che distribuisce i tuoi dischi, puoi benissimo continuare a farlo da solo, fino a quando non arriverà quella giusta, non avere fretta. Se la Label ti propone solo la distribuzione dei tuoi dischi, magari guardandoti intorno puoi provare a ottenere di più. Oggi qualsiasi Artista può distribuire dischi da solo. Considera e pondera con attenzione il reale valore aggiunto che l’etichetta discografica riesce a garantirti. Firmare un contratto con una Label può diventare un vincolo gravoso per un’Artista, cerca di ottenere più che puoi in cambio di quel vincolo. Spesso cedere i Master da te prodotti e le tue Edizioni in cambio di sola distribuzione si rivela non essere una buona soluzione, però è esattamente quello che vogliono da te. Se firmerai contratti di Management, Editoriali e Discografici con la stessa medesima Label, non avrai più nessuno pronto a lottare al tuo fianco ma solo controparti. Sarai solo contro tutti. Fai sempre in modo che il tuo Manager sia diverso dalla tua casa Discografica e/o dal tuo Editore. “Option is never good for you”. Se nel contratto proposto ci sono opzioni e prelazioni, fai prima in modo che venga valutato con attenzione da un professionista del settore. Esistono svariate tipologie di contratti, ad esempio se il Master verrà prodotto dalla Label, molto probabilmente le “Royalties” a tuo vantaggio saranno più basse rispetto a quelle che potrai ottenere se il Master sarà prodotto da te. Impara a negoziare e non considerare mai definitiva la bozza contrattuale che ti viene proposta. Negoziare non vuol dire perdere un’occasione bensì dare a quell’occasione un reale possibilità di sviluppo. Le Penali presenti all’interno del contratto devono essere commisurate al valore dell’accordo. Confrontarsi con un Legale esperto in materia prima della firma di un contratto è molto più sano, benefico e conveniente che farlo dopo.

Avv. Fabio Falcone

Musica, Discografia e Diritto D’Autore