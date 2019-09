Emanuele Cristanti Carote. Nella seconda puntata di audizioni di X Factor 2019 (qui il nostro riassunto) si è presentato il 16enne Emanuele Crisanti in arte Nuela. Il brano che ha scritto e cantato è al limite del surreale e si chiama Carote… ed è riuscito a conquistare i giudici del talent show.

Ma chi è Nuela? Cerchiamo di conoscere meglio la sua storia musicale.

X FACTOR 2019 EMANUELE CRISTANTI LA STORIA prima e durante Carote

Emanuele Cristanti ha 16 anni è di Roma e frequenta il liceo classico da tre anni. Già dalla sua pagina Instagram che potete trovare qui si può percepire che una delle sue doti è proprio l’ironia.

Il brano da lui composto che ha presentato alle audizioni di X Factor 2019, Carote, è stato pubblicato a settembre del 2018, esattamente un anno fa, ed ha anche un videoclip ufficiale che potete vedere qui a seguire.

Il video ha totalizzato meno di 7.000 views che, sicuramente, sono destinate ad aumentare nelle prossime settimane visto che il video dell’esibizione a X Factor ha superato 62.000 visualizzazioni in poco più di un’ora.

Nei mesi a seguire, per la precisione ad aprile del 2019, Emanuele Cristanti, che come nome d’arte ha scelto Nuela, ha pubblicato un nuovo brano, Buonasera, che in seguito è stato rimosso dal suo canale (vedi qui).

Di lui al momento non si conosce molto altro ma sicuramente nelle prossime settimane avremo modo di saperne di più vista la reazione dei giudici dopo la sua esibizione.

X FACTOR 2019 EMANUELE CRISTALDI L’AUDIZIONE

Appena Emanuele sale sul palco di X Factor e rivela ai giudici che il brano che canterà si chiama Carote i giudici si guardano, giustamente, in modo sbigottito.. E poi a lui le carote nemmeno piacciono confessa… ma è la prima canzone che ha scritto.

Il ragazzo attacca a cantare questo brano “Non sense” degno del filone ironico di Elio e le storie tese ma con un’attitudine tutta nuova. È stupore per tutti perché il brano funziona e ha le caratteristiche del tormentone. Il pubblico è in visibilio.

Questi i commenti dei giudici e, a seguire, video dell’esibizione e testo della canzone.

Samuel: questa è avanguardia! Hai altre creazioni? (Lui risponde di sì).

Sfera Ebbasta: cavolo questo è un lampo di genio! Al primo ascolto potrebbe sembrare una canzone un po’ infantile ma secondo me è frutto di un lampo di genio perché c’è qualcosa che veramente ti cattura e comunque tu stai parlando di carote… bravo!

Mara: il testo è interessante, sedici anni sono davvero pochi ma tu sei molto avanti, mi piace vedere un mondo particolare.

Malika: piaci tanto anche a me. Mi sono immaginata la studentessa straniere che viene in Italia a fare l’Erasmus e impara a parlare l’italiano… carote. Non sbaglierà a fare la spesa.

Per lui quattro sì e appuntamento ai bootcamp.

X FACTOR 2019 EMANUELE CRISTANTI CAROTE TESTO

Carote, carote

solo carote

le regalo a mio nipote

diventano banconote

le scuote e le percuote

cellule eucariote

mica frigoriferi, parliamo di carote

Carote, carote

solo carote

le regalo a mio nipote

diventano banconote

le scuote e le percuote

cellule eucariote

mica frigoriferi, parliamo di carote

Aran cione

mine strone

aran aran arancione

mine mine minestrone

La mia devozione

solo alle carote

arrivo nella galleria

investo un sacerdote

Carote, carote

solo carote

le regalo a mio nipote

diventano banconote

le scuote e le percuote

cellule eucariote

mica frigoriferi, parliamo di carote

Vedi il mio nome

diventi omozigote

cosa sei? che ne sai?

vedo solo carote

Le rime con ote, sono finite

quindi… ahm armadio

Carote, carote,

solo carote

le regalo a mio nipote

diventano banconote,

le scuote e le percuote

cellule eucariote,

mica frigoriferi, parliamo di carote

Nuela, citofoni

citofoni, Nuela

citofono Nuela

Carote carote carote