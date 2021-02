Emanuele Aloia Quando Dio ti ha inventata è il titolo del nuovo singolo del giovane cantautore.

Dopo i primi due brani di successo lanciati con distribuzione Artist First, Girasoli (oltre 18 milioni di stream su Spotify) e Il bacio di Klimt (oltre 47 milioni di stream), Aloia ha firmato un contratto (si mormora a cinque zeri) con Sony Music Italy con cui, il 29 gennaio scorso, ha pubblicato il suo nuovo singolo: L’urlo di Munch (2 milioni di ascolti ad oggi).

Ora, meno di un mese dopo, è arrivato il momento di nuova musica. Esce giovedì a mezzanotte infatti il nuovo brano… una canzone che, nonostante il titolo, continua la contaminazione tra musica e arte.

Emanuele Aloia Quando Dio ti ha inventata

Ecco come Emanuele ha presentato la canzone sulle proprie pagine social:

“Mesi fa scrissi una canzone, una di quelle canzoni che non è facile da definire.

Ci vedo dentro tutte le sfumature della vita che forse, è l’opera d’arte più bella tra tutte quelle che avrei potuto citare.

Non ha un titolo di un dipinto perché questa volta non sarebbe bastato. Dentro ci sono l’Amleto di Shakespeare, Bukowski, Chagall, Modigliani e Michelangelo che con ‘La creazione’ ne incarna il senso più profondo.

Non so per chi io l’abbia scritta, so solo che è un brivido lungo la schiena.

La produzione della canzone è di Steve Tarta che ha scritto il brano con Aloia mentre l’artwork del progetto è, come per il precedente, di Amalia Senatore.

Emanuele Aloia Quando Dio ti ha inventata testo e audio

Io ti ho cercata nell’eternità

dentro il dolore come una poesia

non pensavo che saresti arrivata

come un vaccino per la malattia

con te il tempo volava

ma vite indietro mi dava

noi ci siamo ripresi ma tu hai mollato la presa

e presi a pugni il cielo

una tragedia Amleto

ti avrei dato tutto quello che sai non avevo

Mentre anneghi tra i potevi dovevi se fossi

tutti i baci che ti ho dato non sono più nostri

e se guardo nel passato non ci vedo mostri

ma c’è ancora il mio profumo sui vestiti che indossi

Non te l’ho mai detto

ma da quando siamo insieme noi

il mondo mi sembra perfetto

ma da quanto tempo avevo dentro la mia vita il caos

ed ora io ci trovo un senso

Quanto Dio ti ha inventata

probabilmente quel giorno sai

è iniziata la mia vita

Ho riconosciuto la felicità

dal rumore che tu hai fatto quando sei arrivata

una passeggiata ma al Chagall

oppure un compleanno eppure tu sei già invitata

ma anche da vestita mi stravolgi i piani

ti disegno nuda come Modigliani

ti ho incontrato un po’ per gioco un po’ per sbaglio

di te ho amato ogni difetto

ogni dettaglio

Non te l’ho mai detto

ma da quando siamo insieme noi

il mondo mi sembra perfetto

ma da quanto tempo avevo dentro la mia vita il caos

ed ora io ci trovo un senso

Se mai tu ti fiderai

ti darò due ali per volare

e scapperemo dalle tue paure

e ci sarà sempre sai se mai tu ti fiderai

dammi la mano siamo la creazione

di me lo giuro tu ti puoi fidare

Non te l’ho mai detto

ma da quando siamo insieme noi

il mondo mi sembra perfetto

ma da quanto tempo avevo dentro la mia vita il caos

ed ora io ci trovo un senso

Quanto Dio ti ha inventata

probabilmente quel giorno sai

è iniziata la mia vita