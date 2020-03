Il cambio di stagione è il nuovo singolo del cantautore napoletano Elio Belmare, presentato anche alle selezioni di Sanremo Giovani.

Si tratta di una ballad intima, diretta e sentita. Una sorta di monologo interiore che porta l’autore a rendersi conto della fine di una relazione in cui routine e abitudine avevano preso il sopravvento.

“Noi non siamo fatti per amarci,

quanta fatica per averci

e riconoscere che adesso

noi abbiamo battiti differenti,

di due cuori troppo distanti

e non sappiamo più bastarci.”