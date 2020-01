Elettra Lamborghini debutta a Sanremo e rilancia “Twerking queen”

Dopo aver debuttato lo scorso anno nel mondo della musica quest’anno Elettra Lamborghini si appresta ad intraprendere una nuova e importante avventura, quella del Festival di Sanremo.

Si tratta ovviamente della prima volta in gara per Elettra che racconta:

“Qualche tempo fa mi è venuto in mente di proporre un brano a Sanremo. Mentre ero all’estero ho sempre seguito il Festival e l’incredibile vetrina che è per la musica di tutto il mondo. Ne ho parlato con la mia casa discografica e abbiamo iniziato a lavorare sul brano giusto. Quando è arrivata Musica (E il resto scompare) non ho avuto nessun dubbio: era lei! Non vedo l’ora di cantarla sul palco dell’Ariston, trasmettere le stesse emozioni e far ballare tutti. Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo. Ed io e la mia canzone non vi deluderemo”.

Elettra Lamborghini Twerkin queen – el resto es nada

Da oggi in pre-order su Amazon la nuova versione di Twerking Queen, il disco di debutto di Elettra Lamborghini già certificato con il disco d’oro, che prenderà il nome di Twerking Queen – El resto es nada e sarà arricchito dal brano presentato al Festival di Sanremo, Musica (E il resto scompare) e da altre sorprese che saranno presto svelate dalla cantante.

La nuova versione dell’album sarà disponibile, in fisico e digitale, dal 14 febbraio per Island Records.

Musica (e il resto scompare) è stata scritta e prodotta da Michele Canova, e firmata con Davide Petrella. Si tratta di un brano che mescola sapientemente ritmi latini su una base catchy e di stampo pop.

Elettra Lamborghini nella serata dei duetti presenterà assieme a Myss Keta la cover del famosissimo brano del 1982 di Claudia Mori, Non succederà più.

La cosa ha generato al momento anche qualche critica. La prima per il fatto che Myss Keta sarà anche co-presentatrice de L’AltroFestival (la nuova versione del Dopofestival), la seconda per il brano. La canzone di Claudia Mori infatti venne sì presentata al Festival di Sanremo, ma non come brano in gara.