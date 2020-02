Elettra Lamborghini conferenza stampa Sanremo 2020

Elettra Lamborghini, in gara con Musica (e il resto scompare), si è esibita durante la prima serata del Festival di Sanremo.

Ecco il resoconto della conferenza stampa di oggi.

Cosa ti ha spinto a venire a Sanremo e cosa pensi di lasciare?

Quest’estate ero in tour e ho detto: “Cosa ne pensate se facessi il festival?”. Volevo portare qualcosa di nuovo al Festival della Canzone Italiana, il personaggio può interessare, ma è la canzone che vince. Per me potrebbe essere una bellissima opportunità per far capire che dietro ad Elettra c’è una persona che ci sta mettendo lacrime e sudore, ci sto lavorando da mesi. ieri ero davvero emozionata.

Cosa significa per te cantare e a cosa pensi mentre canti?

Cantare significa tutto, forse per questo ieri ero molto emozionata. La mia canzone, per me, è una canzone che mi rispecchia molto. Quello che mi interessa è la musica, e il resto scompare.

Mentre canto a volte penso alle strofe e alla coreografia e altre volte in cui mi rinchiudo.

Ieri la tua voce non si sentiva. Hai notato questa cosa?

Sì, l’ho notato e penso sia stato un problema dell’audio. Anche io non mi sentivo in cuffia. Quando canto non mi piace gridare perché mi muovo e lo sforzo fisico si sarebbe sentito di più perché ballo.

Il progetto è portare avanti questo pezzo fino all’estate o ci sarà qualcos’altro?

Dammi un attimo che chiedo! Scherzo.

Con l’album in uscita ci saranno nuovi pezzi, ma bisogna vedere quanto dura questo nelle classifiche. Dicono che duri tanto, ma non sarà eterno e a me piace far uscire sempre musica nuova.

Cosa vi siete detti tu e Morgan (siete stati in giuria insieme) prima di cantare?

The Voice mi ha fatto crescere molto, mi piace condividere il palco con Morgan.

Tu sei un’icona per i pre adolescenti, ti senti addosso la responsabilità?

No, non mi sento addosso alcuna responsabilità, anche se bisogna sempre stare attenti a ciò che si scrive su internet. Forse è per questo che piaccio, perché sono una ragazza qualsiasi, anche se so che devo essere un esempio. Non ho vizi, sono una brava ragazza.

Cosa ti aspetti dalla tua carriera musicale?

La mia carriera è appena iniziata e ogni tanto non mi godo il momento, per cui ci tengo tanto e voglio sempre di più. Cercherò sempre di dare il meglio di me stessa.

Per prepararmi a Sanremo ho passato tre mesi in studio con vocal coach e a studiare le coreografie. Ci sto mettendo tutta me stessa.

Ieri le telecamere ti hanno immortalato da dietro.

Quella era la coreografia, ho fatto un movimento che non era twerk perché il vestito era troppo stretto e non sono abituata a ballare coi tacchi, ma mi servivano per slanciare un po’ la figura.

Al di là del problema tecnico dell’audio, c’è qualcosa che ti ha trattenuto?

Non mi piace guardarmi in televisione e mi sono vista solo oggi. Ero veramente emozionata e quindi non molto espressiva. L’abito non mi aiutava perché era molto stretto.

Dovevo tastare il territorio perché ero davvero emozionata.

Come ti prepari prima di salire sul palco?

Sono stata in studio ogni giorno con il vocal coach, ho fatto aerosol ogni giorno, sono stata in palestra e una settimana fa ho avuto anche la febbre. Poi, quando sali sul palco non c’è vocal coach che tenga.

Stasera quale elemento porterai sul palco per fare colpo sul pubblico dell’Ariston?

Punterò sulla voce perché vanno bene la bellezza e le curve, ma tra 10 anni ci sarà la nuova ragazzetta col sedere più alto… no, più alto è impossibile, quello forse tra 20 anni! Voglio che la gente mi tolga di dosso l’etichetta che Elettra è solo questo. So cantare veramente!

Come ti sei approcciata al Festival? Ti è rimasta nel cuore qualche canzone del passato?

Da piccola guardavamo il Festival in famiglia, poi crescendo mi sono persa perché sono stata molto all’estero. Ricordo con molto piacere Come saprei di Giorgia.

Quale messaggio vuol lasciare ai giovani?

A me fa piacere vedere che la musica sta cambiando, basta vedere i social, da Facebook, poi Instagram e ora Tik Tok. Le canzoni italiane che ascolto sono quelle vecchie perché prediligo quella latina, voglio che la gente capisca che anche la musica va avanti e non c’è più solo il blues, ma c’è anche l’urban. E i ragazzi ce l’hanno questa cosa.

Il 14 febbraio uscirà il tuo album. Hai un aneddoto da raccontarci?

Nel mio album ci sono tante collaborazioni nuove. Ho una canzone che originariamente era in spagnolo e questa volta abbiamo fatto in italiano e mi piace di più, anche se io sono più latina.

C’è una persona con cui vorresti duettare per una ballad?

Mi piacerebbe duettare con la Pausini, io la amo! La vedo un po’ come me, mi ci rispecchio.

Qualcuno ha provato a dissuaderti dall’idea di venire a Sanremo?

Qualcuno mi ha detto “Tu non hai bisogno di questo, non è il tuo genere!”.

Non so come mi sia venuta l’idea, ma era l’occasione per far vedere un’idea diversa.

Afrojack cosa pensa della tua musica?

Sta arrivando qua e mi appoggia, ma non vale è come se chiedessi a mia mamma se sono bella.

L’ho conosciuto in studio, ma non abbiamo mai pensato di fare musica insieme perché ci siamo innamorati e mio papà mi ha sempre detto di non mischiare il lavoro con l’amore. Fa un po’ strano, non vorrei che la gente pensasse che sto con lui per la musica.

E se poi mi fa una base che non mi piace, mi tocca dirgli “Stanotte non si fa!”.