Eleonora Tirrito rievoca la strage ferroviaria di Viareggio in “Via Ponchielli”

Via Ponchielli è il nuovo brano della cantautrice viareggina Eleonora Tirrito. Il brano, disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 19 febbraio 2021, ricorda la strage ferroviaria di Viareggio avvenuta 12 anni fa.

Via Ponchielli è il nome di una strada passata alle cronache per essere stata il luogo di una delle più dolorose pagine della storia del nostro Paese. Alle 23:49 del 29 giugno 2009, un treno carico di GPL deraglia in prossimità della stazione di Viareggio; una cisterna si spacca e il liquido infiammabile esplode in una deflagrazione terrificante. Le fiamme avvolgono le case che si trovano proprio sulla strada che costeggia la ferrovia. Nell’incidente hanno trovato la morte 32 persone.

Eleonora Tirrito rievoca le vicende della strage che sconvolse la sua città e che è una ferita ancora aperta. Ad oggi, infatti, non è stato individuato il colpevole che ha distrutto la vita di 32 famiglie e di tutta Viareggio. Via Ponchielli (Carioca Records) è una canzone struggente che vuole essere memoria e risvegliare le coscienze, suscitando emozioni.

Eleonora Tirrito: Via Ponchielli è stata scritta 12 anni fa

La cantautrice ha scritto il brano all’indomani della terribile tragedia ferroviaria, ma fino ad oggi non era riuscita a pubblicarlo. Era frenata dal grande impatto emotivo che la canzone e il ricordo della tragedia suscitavano in lei. Del resto, “tra scrivere e condividere un brano ci sono sentimenti che spesso vanno al di là della realizzazione finale”. Eleonora prosegue racontando che “la sfida più grande è stata quella di donare ad ogni singola parola il giusto rispetto. Via Ponchielli è un viaggio nelle anime della città in cui sono nata, Viareggio”.

Adesso, a 12 anni di distanza dall’accaduto, Eleonora Tirrito rilascia Via Ponchielli grazie anche all’impegno del produttore Gianni Bini (proprietario dello studio di registrazione House of Glass di Viareggio) e ad un team di musicisti con cui collabora da tempo. Marco Piagentini dell’associazione Il Mondo che Vorrei Onlus Viareggio sottolinea come Via Ponchielli sia “una canzone per portare al futuro memoria. Una canzone per non dimenticare”.

Il progetto Via Ponchielli: musica, video e docufilm

Del brano Via Ponchielli è stato realizzato un videoclip ufficiale, disponibile a breve. La regia è di Francesco Grossi, Lorenzo Volpe, Nadia Saragoni, e della stessa Eleonora Tirrito. Inoltre, il progetto comprende anche un mini docufilm con la voce della protagonista e dell’associazione Il Mondo che Vorrei Onlus Viareggio. Il docufilm consiste in una breve intervista in cui parlano anche i testimoni della tragedia ferroviaria.

Via Ponchielli, il testo

Qui di seguito potete leggere il testo del brano:

Ho spezzato il fiato nel cammino

ustionato il cuore col destino

veglio sopra gli orizzonti del mare.

Siamo maschere di cartapesta

carri armati di salmastro e tempesta

e’ un libro questa pelle che percorre la mia storia.

Tienimi forte quando incontri le paure

e senza più parole non sai cosa dire

resti qui a guardare quello rimane

del silenzio nella notte fra cenere e parole

Allora cosa vuoi che sia

allora dimmi questa sorte è una bugia

poi niente è come sembra e del tempo

che ne resta perdo ogni odore

AH! se ci fosse un’altra sfida,

cospargerei i binari di torte al cioccolato,

inchioderei la storia dentro un’altro passato.

Ah! (Se ci fosse un’altra sfida.)

Un rogo di ricordi perfora la memoria

silenzio abbatte i muri di baldoria

mentre qualcuno spezza i vetri con le mani

e grida che il futuro non è sempre domani

Di un’altra storia si può solo parlare

di cose giuste o forse troppo avare

c’è chi trama su polvere ogni stolta opinione

ed uccide due volte chi si aspetta ragione

AH! se ci fosse un’altra sfida …

cospargerei i binari di torte al cioccolato,

inchioderei la storia dentro un’altro passato.

Ah! Se ci fosse… se ci fosse!

Lasciami sfogare, lasciami gridare

questa gola trema nega le parole

lasciami guardare cosa ne rimane

solo l’illusione di ricominciare.

AH! Se ci fosse un’altra sfida

cospargerei i binari di torte al cioccolato,

inchioderei la storia dentro un’altro passato.

Ah! Se ci fosse… Se ci fosse!

Un’altra vita.

Se ci fosse

Ho ustionato il cuore col destino

Spezzato il fiato nel cammino.