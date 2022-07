A due anni dall'ultimo singolo torna la rock band toscana dei Dynamite 36 con "Ogni notte"... la fine di un amore senza un addio

Dopo una pausa di due anni torna la band toscana dei Dynamite 36 con il singolo pop-rock Ogni notte.

I Dynamite 36 sono partiti nel 2020, come la grande maggioranza delle band, con le cover di artisti già affermati, tutti scelti tra quelli con tendenze Pop Rock.

La loro unione nasce sui banchi di scuola del Liceo Musicale Polo Bianciardi di Grosseto, dove Tommaso (vocalist) ha messo insieme i vari componenti del gruppo.

Da subito nasce l’esigenza di dare vita ad un proprio brano inedito e così, il 26 luglio del 2020, nasce La ragazza del campo. Nel frattempo con una pandemia in corso, come tanti ragazzi, provano a trovare spazi in cui suonare e così si esibiscono al Festival Summer Star a Brescia, dove conquistano il premio per la miglior performance Live), Dilettando a Grosseto, che vincono, Musica è a Roma (anche qui premio per la miglior esibizione Live) e “alla finale nazionale del Cantagiro a Tivoli dove ricevono la menzione speciale come miglior band giovanile e si classificano secondi i nella categoria band).

Ora però è finalmente tempo di nuovo musica. Ogni notte è un brano che dà un’impronta più decisa e concreta al progetto artistico della giovane band toscana composta da Raffaele Faralla alle Tastiere, Niccolò Governi al Basso, Francesco Bezzini alla chitarra, Nicola Giomi alla batteria e Tommaso Ninci alla voce.

Ecco come parla del brano il frontman:

“Ogni notte è il racconto a freddo della fine di una storia d’amore estiva, che finisce improvvisamente senza nemmeno un vero addio. Il brano è un messaggio diretto alla persona chiamata in causa. Il titolo deriva dal fatto che ogni notte, dopo essersi persi di vista, saliva la tristezza e la malinconia di lei e delle giornate passate insieme”.

Il singolo è stato registrato e prodotto artisticamente da Andrea Ramacciotti. Mix e master sono a cura di Alex Marton del Firstline Studio. Qui a seguire il videoclip.