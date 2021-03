Sanremo 2021 Achille Lauro Emma Penelope.

Duetto di Achille Lauro sugli incompresi e il pregiudizio con tanto di monologo finale con Emma Marrone anticipato da un dialogo recitato da Monica Guerritore.

Questa la lettera con cui oggi l’artista ha anticipato alla stampa il quadro della serata definito “Pop”:

“Cinque generi musicali raccontati attraverso cinque canzoni e cinque performance.

Ho raccontato il glam rock, non vestendo i panni di un personaggio, ma incarnandone l’essenza.

Sono stato il rock and roll per rivivere la leggerezza e la sensualità degli anni ‘50.

Il mio sarà un viaggio nei generi musicali, i quadri ne saranno i contenitori.

Generi che hanno definito e influenzato non solo la mia sensibilità di artista ma anche la percezione che la gente aveva di sé e del mondo.

Ogni genere rappresenta un’epoca, un modo di vivere e di pensare: un momento di rottura e di cambiamento. La musica ancora oggi ne è il motore.

Ha cambiato il modo di pensare, di vestire, di ballare, di interpretare la realtà e di esprimersi.

Ha legittimato la ribellione, la libertà e ha aperto le porte all’individualità.

Le mie benedizioni sono in realtà un invito a vivere la vita con il senso che ognuno desidera. Realizzare i propri sogni, nella totale libertà.

Questa notte sarò il genere più incompreso della Storia, il pop.

Questo è un viaggio che SARÀ davvero CHIARO solo alla fine.

Davanti a Dio siamo tutti uguali.

Lauro”

Questo il testo del monologo

Sono il Pop.

Presente, passato.

Tutti, Nessuno.

Universale, censurato.

Condannato ad una lettura disattenta,

Superficiale.

Imprigionato in una storia scritta da qualcun altro.

Una persona costruita sopra la tua persona.

Divento banale, mi riducono ad un’idea.

Antonomasia di quelli come me.

Rinchiudere una persona in un disegno.

Ma io ero molto di più.

Il pregiudizio è una prigione.

Il giudizio è la condanna.

Dio benedica gli incompresi.

ACHILLE LAURO EMMA PENELOPE

(Di Achille Lauro – Edoardo Menozzi)

Metà tempo a cercarsi, metà a dirsi basta

L’amore sai accettarlo se sai dare e basta

Ammalarsi aspettando che passa

Finché non conta ciò che c’è ma solo ciò che manca

Oh, dire “sto bene” è la bugia che dico più spesso

Come “I soldi ci fanno felici”

O come “Senza soldi si può essere ricchi”

Storie irreversibili, in sintesi invisibili

I propri sintomi sui propri simili

Lividi invisibili visibili

La vita insegna ad essere insensibili con chi è sensibile

Ho conosciuto te, siamo stati anni a riprovare sotto le coperte

Ma amare poi non è scopare

Il Paradiso sì

Solo il tempo di vestirsi e andare

Insegnami com’è

Dire addio e non girarsi a guardare

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Dietro la finestra il temporale, uff

Chiude le tende chi vuole scopare

Attratti dalla pioggia sotto cui moriamo

Il cuore diventa piccolo più noi cresciamo, yeah

Ma forse sò io il deficiente

Dovrei crescere e avere niente, boh, yeah

Cuci come Penelope, sette fatiche di Ercole, no mai

Dal paradiso alla nemesi

Quattro minuti a piedi, sì

Senza dire ‘sta storia, no, non ha fine

Sapendolo già

Sapendolo già, yeah

Sapendolo già (sapendolo già)

Sapendolo già, yeah

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Perché si desidera ciò che ci uccide?

Non chiederlo a me, no

So continuare anche se so che poi farò soffrire te

Ma in fondo tu sei come me

Che sei cresciuta come me, sola

E vuoi solo quello che non hai, no no no

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnami com’è, insegnami com’è

Insegnamelo

Insegnami com’è, insegnami com’è