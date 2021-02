In Copertina

Bandabardò: dopo una lunga malattia è morto Erriquez, voce e anima dello scatenato gruppo folk

Il giorno di San Valentino la musica piange Erriquez, voce, anima e fondatore della Bandabardò, il più scatenato, appassionato e roboante gruppo folk italiano.

I live a sorpresa di Syria ricevono l'approvazione e il sostegno del sindaco di Milano, Beppe Sale (video)

Ospite a "Ogni mattina" la cantante ha svelato un sogno che riguarda Laura Pausini .

Achille Lauro: dal 19 febbraio il nuovo singolo “Solo Noi”, un messaggio per chi cerca l'amore

Sarà disponibile dal 19 febbraio il nuovo singolo di Achille Lauro Solo Noi, brano che arriva dopo i risultati non pienamente soddisfacenti del side project 1920.

"Suoniamo con All Music Italia" è il nuovo palco virtuale per emergenti su ClubHouse. Ecco tutti i dettagli...

Contemporaneamente nasce anche una playlist Spotify in cui ascoltare i brani degli artisti che parteciperanno al format.

Classifica Spotify Settimana #6: “La Canzone Nostra” in testa nella Top 50 e nella Viral

La Canzone Nostra di Mace, Blanco e Salmo primo in entrambe le classifiche. I brani del nuovo album Obe fanno capolino in classifica!.

San Valentino 2021: oltre 30 artisti scelgono 60 canzoni d'amore per noi

Chiara Galiazzo, Biondo, Federica Abbate, Raige, Malika Ayane e tanti altri ancora.

Amici 20: Maria De Filippi annuncia il serale e l'uscita della compilation "Amici Bro"

Nell'edizione di quest'anno del serale un'importante novità.

Festival di Sanremo 2021: qual è la canzone potrebbe rappresentare meglio l'Italia all'Eurovision Song Contest?

Qual è la canzone del Festival di Sanremo 2021 più adatta per l'Eurovision Song Contest? Ecco la nostra analisi dopo il primo ascolto. .

Festival di Sanremo 2021: ecco gli album in uscita in occasione della kermesse (articolo in aggiornamento)

Con l'arrivo della 71esima edizione della kermesse in arrivo nei negozi oltre 30 nuovi dischi.

Festival di Sanremo 2021, l'ascolto in anteprima dei 26 brani. Ecco le pagelle!

Oggi, 10 febbraio, la stampa ha ascoltato in anteprima i brani del Festival di Sanremo 2021. Ecco le nostre valutazioni..

"Io si" di Laura Pausini nella shortlist ufficiale degli Oscar 2021

Nelle 15 canzoni scelte su 105 brani idonei anche un altro brano di Diane Warren.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Intervista a Mancha: “Non sono mai riuscito a decidere su che genere focalizzarmi

Solo Quando Voglio è il nuovo singolo di Mancha, brano che arriva a due mesi dall'esordio di Crimine. Ne abbiamo parlato in una ricca intervista.

Videointervista a Checco de Lo Stato Sociale: “Come per molte cose importanti, a volte anche saper stare in famiglia è faticoso.”

5 dischi per i 5 componenti del collettivo de Lo Stato Sociale. A una settimana dall'uscita dell'album di Bebo, ecco quello di Checco. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Paolo Simoni: “Un artista se vuole 'provocare' lo deve fare con dei contenuti”

E' uscito il nuovo album del cantautore Paolo Simoni Anima, disco solo piano e voce dove c'è spazio per le parole, anche immaginate.

Videointervista a Giovane Feddini: “Sono un fortissimo giudice di me stesso! A volte anche troppo..."

E' uscito Un Giorno in Meno, l'album d'esordio del rapper padovano Giovane Feddini, realizzato sotto la direzione artistica di Don Joe.

Videointervista a Rosmy: “Controregola è un invito a non dimenticare la bellezza della spontaneità”

E' uscito il nuovo singolo di Rosmy Controregola, pezzo dal sound differente e che mette in luce un nuovo aspetto della sua personalità artistica.

MICHELE BRAVI pubblica "LA GEOGRAFIA NEL BUIO", una mappa che, esplorando il dolore, ne rivela i contorni

Venerdì 29 gennaio uscirà finalmente il nuovo album di Michele Bravi, La Geografia del buio. Un disco che ha subito uno slittamento, dalla primavera ad oggi, a causa dell'emergenza sanitaria. Slittamento che, mi permetto di asserire, sarà costato al suo autore e interprete, Michele, non poco.Questo perché La Geografia del buio è un album complesso...

Dodi Battaglia: dal 12 febbraio il singolo “Il Coraggio di Vincere”, un invito a non mollare

Il 12 febbraio uscirà il nuovo singolo di Dodi Battaglia Il Coraggio di Vincere. brano che anticipa il primo album di inediti del cantautore.

Brusco: dal 12 febbraio il singolo “Mi Accendo” prodotto da Frenetik&Orang3 con un ospite d'eccezione

Sarà disponibile dal 12 febbraio il nuovo singolo di Brusco Mi Accendo. Per l'occasione l'icona reggae ha coinvolto ospiti d'eccezione.

L'Ultimo Concerto?: oltre 130 Live Club tornano a vivere uniti nella campagna nazionale

Sabato 27 febbraio alle ore 21 si svolgerà L'Ultimo Concerto?, uno show in streaming gratuito trasmesso in diretta da 130 live club. Ecco il programma completo.

Far Finta Di Essere Sani: l'ospite della sesta puntata è il polistrumentista Saturnino

Prosegue l'appuntamento settimanale di Far Finta di Essere Sani, il format ideato dalla Fondazione Gaber e curato da Lorenzo Luporini. Ospite Saturnino.

Musicultura 2021: svelati i nomi dei 63 artisti che accedono alle audizioni live

Al via Musicultura 2021. Dopo il primo ascolto delle oltre duemila canzoni in gara, ecco i nomi dei 63 concorrenti selezionati per le audizioni live.

Il proclama di una donna libera in "Mille modi", nuovo singolo di Jessica Mazzoli

La Mazzoli torna alla musica dopo aver passato diverso tempo nei salotti televisivi.

"Non ti scordar mai di me" di Giusy Ferreri riprende vita in Turchia grazie a Susel (audio)

Gli autori, Tiziano Ferro e Roberto Casalino, hanno condiviso la versione di Susel su Instagram scatenando l'entusiasmo della cantante.

Claudio Baglioni: in radio il nuovo singolo “Mal d'Amore”, tratto dall'album “In Questa Storia Che È La Mia” (Testo e Audio)

In radio il nuovo singolo di Claudio Baglioni Mal d'Amore, quarto estratto dall'album In Questa Storia che è la mia, uscito per Sony Music lo scorso 4 dicembre.

Merk & Kremont: chitarre acustiche, fiati e sonorità pop per “She’s Wild” feat. The Beach

Fuori il nuovo singolo di Merk & Kremont She’s Wild feat. The Beach, brano che idealmente apre una nuova stagione musicale.

CONSIGLIO DIRETTIVO FIMI: Adottato il protocollo per il Festival di Sanremo

StaGe! e Indies segnalano la situazione drammatica per il settore musica e spettacolo dal vivo

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 12 febbraio 2021

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 12 febbraio

Io ci sarò, Legal Affairs pro-bono. Consulenza legale gratuita

TESTO & CONTESTO: gli inediti di AMICI di Maria De Filippi edizione numero 20

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Marika: la forza di essere sé stessi nel nuovo singolo “Questa Sono Io”

VV: un dialogo dopo una giornata andata storta nel nuovo singolo “Paranoie” feat. Memento

giuliettacome: fuori “Vero”, una romantica dichiarazione di intenti senza filtri

Zame: la strana sensazione di sentirsi incompresi nel singolo “Ok Boomer”

Giorgieness: il singolo “Tempesta” rende l'idea di quello che sono

Leonardo Monteiro: isolamento, solitudine, manipolazione e giudizio nel nuovo singolo “La Regina”

Classifica Spotify Settimana #6: “La Canzone Nostra” in testa nella Top 50 e nella Viral

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #6: Mace sfiora l'en plein! Bene Ornella Vanoni

Classifica Radio Settimana #6: tris di Takagi & Ketra, ma Madame si avvicina

Certificazioni FIMI settimana #5: da Capo Plaza a Rocco Hunt, settimana ricca per la musica italiana

Classifica Spotify Settimana #5: “La Canzone Nostra” scalza Capo Plaza e riconquista la vetta

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #5: Michele Bravi porta la poesia in vetta ad album e singoli. Sul podio Ornella Vanoni

Michele Bravi La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo. Recensione all'album di Fabio Fiume

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Santoianni Intervista Stazione di Sosta

Dellai Intervista Io Sono Luca Sanremo 2021

Greta Zuccoli Intervista Ogni Cosa Sa Di Te Sanremo 2021

Lo Stato Sociale Intervista Checco

Fast Animals And Slow Kids Intervista Come Un Animale

Mario Biondi Intervista Dare

Michele Bravi Intervista La Geografia del Buio

The Kolors Intervista Mal Di Gola

Samuel Intervista Brigatabianca

Filo Vals Intervista Album d'esordio

Emma Alessandra Amoroso Pezzo di cuore - Intervista video

Marco Filadelfia Intervista Jumanji