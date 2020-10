Sarà disponibile dal 16 ottobre One Sky (Azzurra Music), il brano inedito che suggellerà la collaborazione tra Dodi Battaglia e Al Di Meola.

I due chitarristi si trovano per la prima volta a lavorare su un brano che sorprenderà grazie a un sound inaspettato, frutto di background differenti, ma che hanno come punto di incontro la passione per lo strumento.

Un progetto nato a distanza che rappresenta bene l’idea del crossover, grazie all’interazione tra l’inconfondibile sound pop rock di Dodi Battaglia e il mondo del jazz con contaminazioni latine di Al Di Meola.

“One sky, one world, one you.

You’re the sun for me every morning.

You’re the sky that shines every evening.

You’re the one who puts everything in one.”