Diodato: “Scrivo canzoni per cristallizzare le emozioni e regalarle”

Diodato – Sanremo 2020 – Fai rumore

Diodato arriva in sala stampa Lucio Dalla per la conferenza stampa e si appresta a rispondere alle domande.

Diodato dichiara: sono contento di esser qui oggi, perchè arrivo a questo festival dopo avere iniziato un percorso molto importante, ho cercato di curarlo passo dopo passo, inizio a vedere un percorso che mi piace ed in cui mi ritrovo, il ritorno di molti sacrifici degli ultimi anni, sacrifici silenziosi.

Arrivo qui con tanto affetto. Tutti noi vogliamo sentirci compresi, amati.

Sono felice che queste due canzoni si tengano per mano, è stato compreso il pensiero che c’era dietro.

La cosa più importante è stata ricevere messaggi così: Hai scritto la mia canzone!

Quando ero ragazzino pensavo proprio: Ma questo come fa a sapere questo di me? Oggi mi sento premiato ed onorato di questo.

Che emozione hai provato nel momento in cui hai scritto Che vita meravigliosa inserita nel film di Ferzan Ozpetek?

Non è la prima volta che scrivo per film, quando senti la tua voce che entra nel film senti disagio, ma questa volta ho veramente goduto.

Ozpetek disse: Quando ho ascoltato la canzone l’ho fermata ed ho detto è lei!

Quale è la chiave di lettura della tua canzone di Sanremo?

E’ un invito ad abbattere le barriere dell’incomunicabilità. Mi è capitato di allontanarmi da una persona, si creano dei silenzi che amplificano le distanze, è un rumore dolce, è un manifestare il proprio disappunto.

I silenzi amplificano le situazioni, capita quando ti eri costruito mentalmente un mondo che non esisteva, basato sulle tue fragilità ed insicurezze.

Nella nostra società ci sono due divisioni: una parte troppo rumorosa composta da urlatori che non ascoltano nessuno e vogliono imporre la loro idea, dall’altra parte c’è un mondo che non si riconosce, e’ un invito anche per loro di far sentire l’umanità.

Dove nasce Fai rumore?

Sono sempre stato molto ambizioso, ho sempre lavorato negli anni con leggerezza, ogni volta che mi metto a scrivere parto chitarra e voce o piano e voce, poi dentro sento i violini che suonano, lavoro tantissimo ai miei brani.

Mi interessa essere molto sincero con me stesso. Quando scrivo cerco di fare uscire le sensazioni così come sono nate. Tendi sempre a ripulire, in questi anni ho lavorato a lasciare le spine, gli spigoli.

Dobbiamo abbattere i muri, bisogna farsi sentire.

Cosa vuoi condividere con il pubblico?

Credo sia un messaggio abbastanza chiaro, ci sono due anni di vita, di incontri, cadute, rinascite, dolori, gioie. Scrivo canzoni per cristallizzare le emozioni e regalarle. E’ un modo per non andare dallo psicologo (ride), ci sono situazioni molto personali. Più racconti qualcosa di intimo, più la gente si avvicina perchè nel profondo siamo molto simili. Dobbiamo ricordalo.

Poi racconta come sono nate due canzoni contenute nell’album:

Stavo facendo un viaggio in treno che accumulava ritardo, sarà successo a tutti, il capotreno ha dovuto dirci che una persona si era buttata sotto il treno, quel giorno era domenica, io soffro sempre la domenica, mi sa di fine, quella condizione mi ha messo in una situazione di distacco e sono riuscito a trovarmi in empatia con la persona mentre intorno era partito un circo del qualunquismo che dava la colpa a qualsiasi entità possibile.

Qui è nata “La lascio a voi questa domenica”.

Prendo spunto dalle cose di tutti i giorni, ad esempio sono entrato in una bottega e mi sono sentito avvolto dalla dolcezza di come il commerciante mi raccontava il suo lavoro. Ho pensato quanto mi mancava il rapporto umano quando vai a comprare qualcosa, è nato così il brano “Il commerciante”.

A fine conferenza gli viene consegnato il Premio Lunezia.