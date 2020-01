Diodato Che vita meravigliosa è il titolo del nuovo disco del cantautore in uscita il 14 febbraio per Carosello Records.

Che vita meravigliosa come il fortunato singolo attualmente in rotazione radiofonica inserito nella colonna sonora del bellissimo La Dea Fortuna, nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Quello che uscirà nel giorno di San Valentino, subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo dove presenterà il brano Fai rumore, sarà il terzo disco di inediti del cantautore (alla sua discografia si aggiunge poi l’album di cover A ritrova bellezza del 2014).

Diodato Che vita meravigliosa

Qui a seguire la tracklist del nuovo album di Diodato. Al suo interno saranno contenuti anche alcuni brani già usciti in radio come Non ti amo più, Il Commerciante e Che vita meravigliosa.

Che vita meravigliosa Fino a farci scomparire La lascio a voi questa domenica Fai rumore Alveari Ciao, ci vediamo Non ti amo più Solo Il commerciante E allora faccio così Quello che mi manca di te

Come potete vedere a sorpresa non è stata inserita la splendida Adesso, canzone presentata in gara al Festival di Sanremo 2018 con Roy Paci e mai inserita in un disco da Diodato.

Nel presentare tracklist e copertina il cantautore ha anche sfidato i suoi follower a scoprire i legami tra le immagini ritratte e le canzoni contenute nel disco…

“E così, alle 21 in punto di questo 20 gennaio, in un lunedi che poteva essere come tanti altri, ho deciso di mostrarvi la copertina di “Che vita meravigliosa”, il mio nuovo album in uscita il 14 febbraio.

È un’opera di Paolo D Francesco e dentro ci sono tantissimi richiami alle undici canzoni che comporranno la tracklist (scorrete per vederla).

Adesso starà a voi provare a indovinare quali.

Chi ne indovina di più vince un pacco regalo con dedica specialissima…”

Chissà se qualcuno riuscirà a risolvere l’enigma… nel frattempo l’appuntamento è fissato nei negozi di dischi, fisici e digitali, per il 14 febbraio.