Emma e Alessandra Amoroso: "Pezzo di cuore è un nostro romantico ritorno alle origini, moderno nei suoni"

Dardust e Davide Petrella firmano il duetto, tra i più attesi degli ultimi dieci anni.

Anteprima Video: un amore tossico e le sue conseguenze nel singolo “Fumo Denso” di Salem Addams

E' uscito Fumo Denso, il nuovo singolo del rapper Salem Addams. Il videoclip diretto da Alessandro Ogliani e Chiara Parodi è in anteprima su AMI.

Certificazioni FIMI settimana #1: Ligabue parte con tre dischi di platino tra "Start" e "7"

Tra gli album certificazione anche per Fred De Palma con l'ultimo disco, "UEBE".

Fiorella Mannoia: ecco gli ospiti de "La Musica che gira intorno", lo show nella prima serata di Rai1

Un cast molto vario... da Andrea Bocelli a Marco Mengoni, da Claudio Baglioni ad Achille Lauro.

Ermal Meta: “No Satisfaction”, il nuovo singolo in uscita il 15 gennaio

Uscirà il 15 gennaio il nuovo singolo di Ermal Meta No Satisfaction. Il brano, già disponibile in pre-save, anticipa l'album in arrivo dopo Sanremo.

AMI Scoop: Ultimo pronto ad un nuovo cambiamento...verso una Major discografica

Dopo il cambio etichetta e management della scorsa estate, in arrivo nuovi cambiamenti per il cantautore dei record.

X Factor ecco alcuni artisti noti che sono stati scartati dal programma

Dopo aver approfondito l'argomento su Amici di Maria De Filippi, andiamo a scoprire di più sugli artisti scartati da X Factor.

Sanremo 2020, ecco i dischi più venduti con in testa Pinguini Tattici Nucleari ed Elodie

Solo 6 dei 25 dischi pubblicati entrano nella Top100 di fine anno.

Ecco quali sono i dischi italiani più attesi del 2021 da Laura Pausini a Vasco Rossi

Dal pop al rap passando per il cantautorato. Ecco quali sono i dischi su cui c'è più attesa in questo anno della "rinascita".

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Videointervista a Takagi e Ketra: "Volevamo sorprendere e con Mengoni e Frah Quintale... ci siamo riusciti!"

Il nuovo singolo di Takagi e Ketra Venere e Marte è una sorpresa. Un brano che permette di scoprire una sfaccettatura inedita del duo di producer.

Videointervista a Marco Filadelfia: “Un viaggio nella fantasia dove ho voluto dare sfogo alla mia creatività”

E' uscito il nuovo singolo di Marco Filadelfia Jumanji, brano che descrive con maestria l’ambiziosa vita dei giovani d’oggi.

Videointervista a Viola Nocenzi: “Se devo dire 'Ti Amo'... lo faccio con una canzone!”

E' uscito Viola Nocenzi, l'omonimo album della cantautrice romana, composto da 7 tracce e anticipato dal singolo Lettera Da Marte.

Videointervista a oli?: “A Natale si dovrebbe essere felici, ma noto una mancanza di umanità verso chi non lo è...”

Il giorno di Natale uscirà Angeli e Demøni, nuovo singolo di Oli?, prodotto da Riccardo Scirè. Un coraggioso pezzo che parla di suicidio e depressione.

Videointervista ad Antonino: “Ricordo le luci del mio albero di Natale”

E' uscito il nuovo progetto discografico di Antonino Christmas, Ep natalizio in cui l'artista rivisita alcuni classici tradizionali con un tocco magico e originale .

Buon 2021 e grazie... All Music Italia è più vivo che mai!

Innanzitutto Buon 2021 a tutti dalla redazione di All Music Italia.Non sono mai stato bravo a scrivere le cose celebrative, sono uno che vede il bicchiere sempre mezzo vuoto anche se poi agisce nei fatti come se fosse mezzo pieno.Eppure in queste ore, a cavallo tra la fine di un anno che tutti ricorderemo come...

Sanremo 2021: tra i nomi degli ospiti spuntano gli Abba, ma...

Su Rai 1 impazzano gli spot di Sanremo 2021. La Direzione Artistica sta lavorando per allestire il cast degli ospiti. Ci saranno gli Abba?.

Rainbow Free Day, dal 15 al 30 gennaio: il programma della manifestazione

Manca sempre meno alla prima edizione di Rainbow Free Day, il grande spettacolo dei Indipendenti. Ecco il programma completo.

Emma e Alessandra Amoroso in conferenza stampa: “Siamo portavoci della condivisione femminile”

Emma e Alessandra Amoroso hanno parlato del nuovo singolo Pezzo Di Cuore durante una conferenza stampa virtuale. Ecco il resoconto.

Amici 20: "Senza love" di Raffaele ha ora il suo video auto prodotto

Il videoclip ha superato le 60.000 views mentre il brano ha oltre 600.000 stream su Spotify.

Amici 20: fuori il video auto prodotto del singolo di Leonardo, "Via Padova"

La produzione della canzone è stata affidata durante il programma a Michele Canova che ha scelto personalmente il brano.

Amici 20: "Guccy Bag" ecco il self-made video del singolo da milioni di stream di Sangiovanni

Prodotto da Bias, ora il brano da oltre 2 milioni di stream su Spotify, ha anche un video.

Evandro presenta ad Amici l'inedito "Guacamole" (testo e video)

Presentato nelle scorse puntata chitarra e voce, ora il brano è stato prodotto da Federico Nardelli.

Il coraggio di essere ciò che si vuole in "Lei o lui", il nuovo singolo di Davide Flauto

La canzone parla di questo mondo caotico in cui si viene costantemente giudicati, sopratutto per i propri gusti sessuali.

Ensi: fuori a sorpresa “Oggi Remixes” la nuova versione dell'Ep uscito a ottobre

E' uscito a sorpresa il nuovo progetto discografico di Ensi Oggi Remixes, nuova versione dell'Ep originariamente uscito il 23 ottobre.

Madame Il mio amico è il nuovo singolo in duetto con Fabri Fibra

Nuova collaborazione per la ventenne dopo quelle con Marracash, Negramaro e Ghali.

Mace Salmo Blanco fuori il trasgressivo e folle video de "La canzone nostra" diretto da YouNuts!

Una danza ipnotica e trasgressiva per il video girato completamente in bianco e nero.

Elisa pronta per un disco nel 2021: "Sto lavorando a tanta nuova musica. Non ci sto provando, ci sto credendo..."

L'ultimo disco della cantautrice, Diari svelati, risale a novembre del 2018.

StaGe! e Indies segnalano la situazione drammatica per il settore musica e spettacolo dal vivo

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Ensi e Warner Chappell Music Italiana: rinnovata la collaborazione

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle dei nuovi singoli italiani in uscita l'8 gennaio 2021

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'8 gennaio

Testo & ConTESTO

TESTO & CONTESTO: "PETROLIO" DI CRANIO RANDAGIO versi che, a 4 anni dalla scomparsa, suonano ancora attuali

La mosca Tzè Tzè

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

(s)cambio generazionale

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

W la mamma

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Anteprima Video: un amore tossico e le sue conseguenze nel singolo “Fumo Denso” di Salem Addams

Certificazioni FIMI settimana #1: Ligabue parte con tre dischi di platino tra "Start" e "7"

Classifica Spotify Settimana #1: nella Viral spiccano gli inediti di Amici

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #1: in testa Sfera Ebbasta, Vasco e i Queen

Classifica Radio Earone Settimana #1: il ciclone Vasco irrompe in vetta!

Classifica vinili più venduti del 2020: per il quarto anno di fila in vetta... The Dark Side Of The Moon

Classifica singoli più venduti del 2020: la musica italiana conquista il podio

