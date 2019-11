Diablo: un’intervista con il diavolo nel nuovo singolo “1%”

E’ ora disponibile su tutte le piattaforme digitali 1%, il nuovo singolo di Diablo, scritto e composto dal giovane artista e prodotto da Macs.

Prende così ufficialmente il via la carriera di Diablo, rapper che il grande pubblico ha conosciuto la scorsa primavera a The Voice of Italy dove è riuscito ad arrivare in finale con il singolo Baby (Qui la nostra videointervista a poche ore dalla finale e Qui quella di presentazione del brano).

“1% è un’intervista con il diavolo. Ho voluto far parlare l’altra parte di me e far capire alla gente che non sono la copia di nessuno.”

Così il diciannovenne rapper nato a Roma descrive il nuovo singolo pubblicato dall’etichetta Polydor (Universal Music Italia).

DIABLO

Diablo ha 19 anni ed nato a Roma, ma, dopo un’infanzia difficile, si è trasferito ed è cresciuto a Cervasca in provincia di Cuneo, dove tuttora vive (Qui la sua storia).

Qualche settimana dopo The Voice of Italy ha pubblicato sui social alcune frasi che racchiudono tutta l’intenzione di fare le cose con calma, ma al meglio.

“È da mesi che ci stiamo preparando, l’ avventura sta per partire, molto presto ci vedremo, e capirete il perché di tutta quest’attesa… Il mio consiglio è di stare molto attenti a tutto ciò che succederà in queste settimane…” …Il cammino sarà lungo e il primo passo è alle porte, ma non vi deluderò.”

Nelle scorse settimane Diablo ha collaborato con Criminel per la realizzazione del singolo 200, prodotto da Alex Vix.