Delmoro inaugura il suo personale 2021 in musica con Aria (Carosello Records), il nuovo singolo disponibile in streaming dal 26 gennaio. Il nuovo brano arriva dopo i singoli Lanthimos e Allodole e anticipa l’album d’esordio di Delmoro dal titolo Rendez-vous, fuori il 19 febbraio.

In Aria, il cantautore friulano Delmoro mixa sapientemente la canzone d’autore italiana con l’elettronica internazionale che fa riferimento ad artisti come Floating Points, Four Tet e Cariobou, descrivendo il momento in cui la mente è piacevolmente invasa dai ricordi di qualcosa che è già finito.

Il brano è scritto e composto da Delmoro, e prodotto da Davide Cairo e Matteo Cantaluppi (già produttore di Thegiornalisti, Canova, Dimartino…).

“Il mood del testo di Aria – racconta Delmoro – è malinconico e incentrato sul ricordo. La relazione protagonista è matura, colta in un momento di difficoltà, di impasse, forse derivata dal tempo, dal non sentirsi più allineati. Però ad un certo punto arriva un suono, che porta la mente indietro nel tempo e così ritorna la forza, la voglia di uscire da questa impasse. Così le considerazioni cambiano, ed anche un silenzio acquista un valore più duraturo, perché maturato col tempo, rispetto ad una estate che “la guardi ed è già finita”.

DELMORO – ARIA

Musica pop mediterranea, ricca di sfumature e colori caldi. Quello di Delmoro si impone come un suono molto nel panorama contemporaneo della musica italiana. Musicista, e ancor prima architetto, nei suoi brani l’amore per il pop italiano (da Dalla ad Alan Sorrenti passando per Fossati) incontra quello per la disco più elegante e sensuale. L’architettura e il design colorano il suo gusto estetico, che emerge con forza nelle diverse declinazioni del suo profilo.

Dopo un EP d’esordio con Carosello Records (Balìa, 2019) è pronto al debutto sulla lunga distanza con il nuovo album Rendez-vous, anticipato dai singoli Lanthimos, Allodole e Aria.​