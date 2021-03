I Dellai, gemelli romagnoli, dopo aver conquistato il pass per il Festival di Sanremo 2021 attraverso Area Sanremo Tim, ora sono pronti per una nuova sfida. Luca e Matteo proveranno ad accedere alla semifinale e alla finale in programma venerdì con Io Sono Luca (Qui la nostra videointervista).

I due ragazzi, pur se sostanzialmente asintomatici, hanno dovuto affrontare l’inferno del Covid-19, che hanno superato soltanto la scorsa settimana.

“Dedichiamo la nostra partecipazione al Festival di Sanremo al nonno che è scomparso proprio a causa del Covid.”

I Dellai sul palco di Sanremo saranno diretti dal Maestro Federico Mecozzi, che, a loro dire, ha creato un arrangiamento pazzesco. Un’orchestrazione in cui ha mescolato diversi mondi e che rende il brano ancora più ricco.

DELLAI

Luca e Matteo Dellai hanno presentato la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in una conferenza stampa.

“La nostra canzone simboleggia rinascita e di ripartenza. Noi scriviamo separati, ma poi ci confrontiamo. Abbiamo capito che è molto produttivo trovare una terza persona che poi ci aiuta ad amalgamare le nostre idee. Nella musica siamo gioiosi e spensierati. Dal punto di vista coreografico sul palco faremo una sorpresa. Dopo le prove generali, dove ci siamo trovati benissimo, ci siamo ritrovati con la bocca asciutta e le gambe che tremavano, ma con tanta felicità.”

In Io Sono Luca, la canzone che porteranno al Festival, ci sono riferimenti a Lucio Dalla e Lucio Battisti, perché i due ragazzi in famiglia ascoltavano sempre i grandi cantautori italiani. Le loro canzoni preferite… Attenti al Lupo di Dalla e L’Emozione non ha Voce di Adriano Celentano.

“La musica per noi occupa il primo posto! Siamo ormai saliti su questo treno e non vorremmo più scendere.”

I due ragazzi per l’esibizione sanremese si presenteranno con un look tutto da scoprire…