E’ uscito per Lebonski 360°, la label di Salmo, Diamanti, il nuovo singolo del talentuoso Deiv.

Il brano, prodotto da Luciennn, segue l’uscita di TPS, DM (prod. Salmo) e Povero (prod Young Miles) e mette in evidenza come la musica di Deiv nasca dalla sua passione per vari generi e sia influenzata dalla sua intensa esperienza di vita a Londra.

Un nuovo tassello per il giovane, che anche in Diamanti dimostra di amare la contaminazione. Un elogio della curiosità in un percorso ancora in fase di definizione, ma del quale si possono evincere le potenzialità.

DEIV DIAMANTI

“Diamanti è stato uno dei primi brani che ho scritto da quando ho ripreso a cantare in italiano. Stavo ancora a Londra, in un bilocale al secondo piano di Cambridge Heath e, una notte, affacciato sulla strada principale, guardando la città ancora viva, ho iniziato a scrivere di getto. Scrivevo ripensando a tutta la mia vita, a quello che mi era successo e mi sarebbe potuto succedere, i come, i se, i ma… stavo passando una fase difficile, ero triste, pensavo stessi rincorrendo il nulla e la scrittura mi faceva sfogare. Il giorno dopo, finito il turno di lavoro, andai a casa di un team di produttori musicali miei amici di cui faceva parte Luciano (Luciennn), mio producer di fiducia e amico fedele che, appena ha sentito il provino e letto quel testo, si è messo subito a comporre una strumentale. Passate un paio d’ore, il pezzo era pronto e, un po’ di tempo dopo, lo mandai a Salmo per un parere musicale: da qui è iniziato tutto… Pochi mesi dopo stavo a Milano per iniziare a registrare sia questo brano sia tutte le altre cose che a breve farò sentire.”

Così l’artista racconta come è nata questa quarta canzone e il fa un primo bilancio del suo nuovo percorso iniziato ufficialmente la scorsa estate.

Foto di Mattia Guolo