Deejay On Stage 2020: si accende l’estate della Riviera Romagnola

Dal 3 al 22 agosto alle 21.30 a Riccione nel centralissimo piazzale Roma si svolgerà Deejay On Stage 2020, la consueta serie di eventi condotti da Rudy Zerbi.

Sul palco si susseguiranno diversi artisti con interviste, presentazioni di libri ed esibizioni unplugged. Spazio anche ai protagonisti dello sport e al divertimento, marchio di fabbrica della riviera romagnola.

Non mancherà il consueto appuntamento con il Contest di Deejay On Stage, la sesta edizione del talent di Radio Deejay dedicato agli artisti emergenti. Le modalità di iscrizione si possono trovare sulla pagina web dell’emittente milanese

Altro appuntamento confermato è la diretta radiofonica dalla piscina ad onde di Aquafan, da lunedì al sabato dalle 10 alle 16 in compagnia di Rudy Zerbi e Chicco Giuliani.

Tra i primi ospiti musicali annunciati ci sono Francesco Gabbani, Irama, Diodato, Samuel e Ghemon. Il calendario è ancora in fase di definizione.

Entusiasta il Sindaco Renata Tosi, che ha dichiarato a Rimini Today:

“E’ un’amicizia di lunga data quella che lega Riccione a Linus, Rudy Zerbi e DJ. Il legame si conferma anche in quest’estate 2020 che abbiamo voluto con tutte le forze in continuità con le nostre tradizioni di offerta turistica. E’ una riconferma che quest’anno risuona ancora di più come un grande successo, assolutamente non scontato e decisamente necessario tutta la nostra comunità.

Sono convinta, e per questo ringrazio Dj, il direttore editoriale Linus, Rudy Zerbi e tutto lo staff, che unire le forze, ritrovarsi insieme per lavorare ad un progetto premiante in termini di feedback, sia la formula vincente per Riccione.

Ovviamente per gli eventi saranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza, come il distanziamento, il contingentamento e il controllo di piazzale Roma. Il numero di persone presenti contemporaneamente in piazza sarà quello che risulterà dalla capienza meno il distanziamento previsto dai protocolli certificato dagli esperti. Si tratta di un momento di intrattenimento programmato con un orario definito, in uno spazio ben delimitato e chiuso e quindi controllabile, sia per i flussi in ingresso che in uscita”.