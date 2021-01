Deddy Parole a caso testo.

Dopo l’ottimo riscontro de Il Cielo contromano, brano prodotto da Michele Canova, Deddy, tra gli allievi più amati nella scuola di Amici di Maria De Filippi, presenta un nuovo brano, anche questo scritto con Michele Canova Iorfida e il suo pupillo, Leonardo Zaccaria.

La canzone sarà negli store digitali dalla prossima settimana e si è classificato al secondo posto, alle spalle di Sangiovanni, nella classifica inediti.

Per te ho sistemato la mia stanza

per te ho perso quello che mi manca

non c’è un millimetro di pioggia

che non sia caduto questa volta

e poi corre questo tempo maledetto

adesso sono solo in centro come un manifesto

che non guardi mai

ti parlavo, nella notte non avevo sogni per dormire

ti cercavo oh

ti parlavo, nella notte non avevo sogni per dormire

ti cercavo, nelle pagine di un libro ancora da finire

senza voce, adesso prendo a pugni tutte le parole

dette a caso

mi chiamavi stronzo se mentivo

ma se ridevo per un tuo delirio

però in fondo non hai mai capito

che ridevo perché mi sentivo fortunato

e non si ferma questo tempo maledetto

ci vola via come le cose che non ti ho mai detto come quando

ti parlavo, nella notte non avevo sogni per dormire

ti cercavo, nelle pagine di un libro ancora da finire

senza voce, adesso prendo a pugni tutte le parole

almeno un miliardo di parole dette a caso