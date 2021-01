Debora Pagano torna con il nuovo singolo “Negli occhi di un altro”

Negli occhi di un altro è il nuovo singolo di Debora Pagano, che torna sulle scene musicali a quasi due anni di distanza dalla pubblicazione del brano d’esordio Groupie. Il singolo è negli store digitali e in rotazione radiofonica dal 22 gennaio 2021, mentre dal giorno 28 è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale a cura di Frank Meta – Bebimovie.

Negli occhi di un altro è sempre il frutto della scrittura e degli arrangiamenti dell’artista, ma segna per lei l’inizio di un nuovo percorso musicale e discografico. Il brano è prodotto e pubblicato dal musicista e autore Andrea Papazzoni, con la sua nuova etichetta discografica e casa di produzione rigenerata come Gotham Dischi (precedentemente, Nuvole e Sole).

In seguito all’operazione alla colonna vertebrale che ha subìto tra ottobre e novembre 2019, Debora Pagano ha dovuto sospendere la pubblicazione di nuovi brani, ma ha dedicato il suo tempo a scrivere. Negli occhi di un altro è il frutto di quel periodo di pausa, riflessione e scrittura. La canzone racchiude un nuovo percorso e una nuova carica.

Il brano è pieno di simbologie, citazioni e richiami al mondo dell’arte. Si tratta di una canzone che invita a riflettere su dove vorremmo orientare i nostri occhi e la nostra vita. Pone l’interrogativo se orientarsi verso un mondo surreale fatto di sogni o verso un mondo concreto in cui quegli occhi restano il nostro punto di riferimento.

Negli occhi di un altro è anche un’anticipazione dell’album d’esordio di Debora Pagano. Il disco, cui l’artista sta lavorando in collaborazione con Andrea Papazzoni, vedrà la luce prossimamente. Al momento, però, non è ancora nota la data di pubblicazione.

Conosciamo meglio Debora Pagano

Debora Pagano nasce a Napoli il 22 Agosto 1995 da padre siciliano e madre napoletana. Inizia a suonare il pianoforte da bambina, avvicinandosi poi ad altri strumenti e software per comporre in digitale.

A giugno 2017 si laurea con 110 in Nuove Tecnologie dell’arte, con indirizzo in Sound Design, allo IED di Roma proponendo una tesi sperimentale con la partecipazione del cantautore Morgan. Partecipa a varie masterclass e concorsi musicali.

Nel 2018, Debora si trasferisce a Milano iniziando la sua collaborazione – come autrice e cantautrice – con l’etichetta discografica e casa di produzione Nuvole e Sole. Pubblica il suo primo singolo, Groupie, a marzo 2019. Nei mesi successivi pubblica con la stessa etichetta A Maggio, un brano ‘o-Maggio’ esplicito al cantautore salentino Antonio Maggio. Ha poi collaborato alla stesura di due testi in inglese, So lost e Away from love, con Dario Lanzellotti, prodotti da Sugar Music, per il film Bangla di Phaim Bhuiyan.

A dicembre 2019, Debora Pagano ha pubblicato per Aletti Editore il suo primo libro-raccolta di testi, dal titolo Con-Testi In-Versi.

Con l’inizio del nuovo anno, realizza una cover del brano Calm Dawn di Taylor Swift, completamente riarrangiata e tradotta in italiano. A luglio 2020 produce con la cantautrice e fashion designer Marta Damm il brano Unknown, del quale cura artisticamente anche il video e la grafica. Nel mese di agosto collabora con l’autore e compositore Andrea Papazzoni alla stesura del testo per il brano/storia Sarebbe Opportuno. A settembre, sempre del 2020, realizza con Giuseppe Fusco la voce principale del jingle del nuovo spot pubblicitario per il marchio di moda O bag Italia, lanciato per la nuova collezione di borse.

Per ulteriori news su Debora Pagano, potete visitare il suo sito ufficiale, la sua pagina Facebook o il suo profilo Instagram.